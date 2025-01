تحليل أداء حكم مباراة برشلونة وبنفيكا بأبطال أوروبا.. ركلات جزاء وهدف مشكوك بصحته

شهدت مباراة بنفكيا البرتغالي وضيفه برشلونة الإسباني -أمس الثلاثاء- في دوري أبطال أوروبا عديدا من اللقطات المثيرة للجدل على الصعيد التحكيمي، خصوصا هدف الفوز القاتل للفريق الكتالوني.

وعاد برشلونة إلى إسبانيا بالنقاط الثلاث بعد فوزه المثير والدراماتيكي على بنفيكا 5-4 في المباراة التي أقيمت على ملعب النور لحساب الجولة السابعة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية العريقة.

ويرى الحكم البرتغالي المعتزل دوارتي غوميش أن الهولندي داني ميكالي الذي أدار المباراة ارتكب خطأ فادحا أثر على نتيجة المباراة.

وقال غوميش (52 عاما) إنه كان على ميكالي إلغاء هدف برشلونة الخامس في الوقت بدل الضائع واحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بدعوى وجود خطأ ارتكبه فيرمين لوبيز لاعب الفريق الضيف على لياندرو باريرو لاعب بنفيكا داخل منطقة الجزاء.

وأضاف غوميش -في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا" البرتغالية- أنه "في اللحظات الأخيرة من المباراة شاهدنا خطأ تحكيميا كبيرا أثّر بشكل مباشر على النتيجة النهائية".

– Dlaczego tuż przed golem na 5:4 dla Barcelony sędzia nie podyktował rzutu karnego dla Benfiki? – pytają kibice. – Fermin Lopez powalił Leandro Barreiro i przez to ten już nie mógł pokonać Wojciecha Szczęsnego – tłumaczą. Wyjaśniamy, co tu się stało. https://t.co/WIJfEueLlx

وأوضح أن "فيرمين لوبيز ضرب بذراعه اليسرى رأس باريرو، ثم انخفض الذراع إلى العنق ثم دفعه من الخلف، مما تسبب في اختلال توازن لاعب بنفيكا، ومن ثم سقط على الأرض".

وأضاف غوميش "هذا الخطأ كان يجب أن يحتسبه ميكالي ضربة جزاء، بالإضافة إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب برشلونة الذي منع فرصة واضحة لتسجيل هدف".

وفي الوقت نفسه، أكد غوميش صحة جميع القرارات الأخرى التي احتسبها ميكالي المتعلقة بركلات الجزاء الثلاث التي شهدتها المباراة (اثنتين لبرشلونة وواحدة لبنفيكا).

واحتاج ميكالي لمساعدة من مواطنه روب ديبرينك في غرفة تقنية الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لبرشلونة في أول ربع ساعة من اللقاء.

🔴⚪ Benfica 🆚 🔴🔵 Barcelona

✅ Penalty correctly awarded

He clearly steps on his boot, nothing more to add https://t.co/eciKsosCRw pic.twitter.com/hoY72xBieL

— Referees are not good at being referees (@RedCardGiven) January 21, 2025