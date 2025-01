لماذا حطم أموريم تلفاز غرفة ملابس مانشستر يونايتد؟

خرج مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم عن صمته بشأن تحطيم شاشة تلفاز عملاقة في غرفة ملابس اللاعبين عقب الهزيمة 1-3 أمام برايتون.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون بنتيجة 3-1 على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي ضمن لقاءات الجولة الـ22 للبريميرليغ.

وبحسب موقع "ذي أتلتيك" فإن أموريم انفعل بشدة خلال انتقاده للاعبين بعد الهزيمة، وحطم شاشة عملاقة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد، عقب انتهاء المباراة.

ويُزعم أن أموريم انفجر غضبا في وجه اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، وأفادت تقارير بأن لاعبي وموظفي يونايتد أصيبوا بالصدمة من نوبة غضب المدرب البرتغالي.

كما لاحظ بعض المشجعين جرحًا في إصبع مدرب سبورتينغ لشبونة السابق أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام بعد الهزيمة أمام برايتون.

Look at Amorim’s fingers, yeah he deffo punched that TV screen 😭❤️ pic.twitter.com/CnCw44OvlT

— Frank🧠🇵🇹 (fan) (@AmorimEra_) January 21, 2025