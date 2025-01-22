لماذا حطم أموريم تلفاز غرفة ملابس مانشستر يونايتد؟

خرج مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم عن صمته بشأن تحطيم شاشة تلفاز عملاقة في غرفة ملابس اللاعبين عقب الهزيمة 1-3 أمام برايتون.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون بنتيجة 3-1 على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي ضمن لقاءات الجولة الـ22 للبريميرليغ.

وبحسب موقع "ذي أتلتيك" فإن أموريم انفعل بشدة خلال انتقاده للاعبين بعد الهزيمة، وحطم شاشة عملاقة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد، عقب انتهاء المباراة.

ويُزعم أن أموريم انفجر غضبا في وجه اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، وأفادت تقارير بأن لاعبي وموظفي يونايتد أصيبوا بالصدمة من نوبة غضب المدرب البرتغالي.

كما لاحظ بعض المشجعين جرحًا في إصبع مدرب سبورتينغ لشبونة السابق أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام بعد الهزيمة أمام برايتون.

Look at Amorim’s fingers, yeah he deffo punched that TV screen 😭❤️ pic.twitter.com/CnCw44OvlT — Frank🧠🇵🇹 (fan) (@AmorimEra_) January 21, 2025

تحدث المدرب البرتغالي لاحقًا إلى الصحافة وقال إنه مسؤول عن "أسوأ فريق لمانشستر يونايتد في التاريخ".

وعن الواقعة التي حدثت قبل مواجهة رينجرز في الدوري الأوروبي غدا الخميس، قال أموريم: "لم أفكر في الأمر، هذا هو السبب. أنا شاب وأرتكب أخطاء في بعض الأحيان، أصبحت أكثر توترًا وذهبت إلى المؤتمر الصحفي وأنا متوتر حقًا وقلت أشياء لا يجب أن أقولها".

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وأوضح أموريم لاحقًا تعليقاته، بالقول: "لم أقل أنني كنت متوترا. قلت إن الفريق كان متوترا وكنت محبطا، الإحباط يختلف عن التوتر. إذا قلت للاعبين إنه من الجيد أن ترى المدرب محبطا، ربما لا، لكنني لم أقل إنني كنت متوترا".

ويعتبر سجل يونايتد على أرضه هذا الموسم هو الأسوأ للنادي في الدوري منذ 131 عاما عندما كان يُعرف باسم نيوتن هيث.

ولم يخسر "الشياطين الحمر" 6 مباريات على ملعب أولد ترافورد في 12 مباراة افتتاحية بالدوري منذ موسم 1893-1894(خسروا 7 مباريات). ويحتل فريق أموريم المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 مباراة.