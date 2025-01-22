موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الجولة الـ16 للدوري السعودي لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، وتبدأ الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت السعودية (السابعة مساء بتوقيت مصر).

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

SSC1 SD (تعليق أحمد النفيسة)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق الشباب في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ49 انتصارا مقابل 46 للاتحاد، وانتهت 41 مباراة بالتعادل.

يحتل الاتحاد المركز الثاني بالدوري السعودي برصيد 40 نقطة خلف الهلال الذي لعب مباراة أكثر بـ3 نقاط، ويأتي الشباب في المركز السادس بـ26 نقطة.