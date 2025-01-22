السيراليوني جمعة باه.. من خباز إلى لاعب يتنافس عليه بلد الوليد والسيتي

وجّه نادي ريال بلد الوليد الإسباني اتهامات لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمحاولة الضغط على مدافعه السيراليوني جمعة باه عبدولاي بطريقة من شأنها تسهيل انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

وفي بيان لاذع أصدره الأربعاء، كشف النادي الإسباني أن قلب الدفاع البالغ من العمر 18 عامًا غاب عن التدريبات، وهي الخطوة التي اعتبر وقوعها بناءً على طلب من السيتي.

وبالإضافة إلى ذلك، يزعم بلد الوليد أن اللاعب وممثليه أبلغوا النادي، الثلاثاء، بنيتهم ​​فسخ عقده، وهي الخطوة الاستثنائية التي اكتملت في اليوم التالي.

بدأ نادي بلد الوليد إجراءات تأديبية ضد اللاعب الشاب، الذي شارك في 12 مباراة مع الفريق المتعثر في الدوري الإسباني هذا الموسم ولم يتم التعاقد معه بشكل دائم إلا في بداية الشهر.

وجاء في البيان: "أبلغ عبد الله جمعة باه ووكيله نادي ريال بلد الوليد بعد ظهر أمس بنيتهما فسخ العقد من جانب واحد".

وتابع: "في وقت سابق، أرسل مانشستر سيتي بيانًا يطلب فيه من نادي بلد الوليد فتح مفاوضات مع اللاعب من أجل انتقال دائم محتمل. اليوم، قرر السيراليوني عدم الحضور إلى مكان عمله للتدريب الصباحي".

حصل باه على استدعائه الأول للانضمام إلى منتخب سيراليون في مايو/أيار الماضي على الرغم من أنه لم يشارك بعد في مباراته الدولية الأولى.

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وسيصبح باه ثالث الصفقة الدفاعية في هذه النافذة، بعد وصول عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي وفيتور ريس من بالميراس البرازيلي.

🚨🔵 Exclusive story from last night, set to be confirmed: Juma Bah will become new Manchester City player. The plan is to loan the 18 year old centre back to RC Lens, verbal agreement done as revealed. City anticipate Inter and Fenerbahçe as they’ve agreed terms with Bah. ✅🇸🇱 pic.twitter.com/tbWchHLJUt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025

وتابع بيان بلد الوليد: "يعتبر النادي أن مانشستر سيتي، أحد أعضاء مجموعة سيتي لكرة القدم، وراء قرار اللاعب، ويبدو أنه نصح اللاعب باتباع هذا الطريق، مما يضع بلد الوليد في موقف أعزل، بعد أن رفض مؤخرًا عروضا مالية بمبلغ أعلى".

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم للتو أن اللاعب قام بإيداع المبلغ اللازم لإنهاء العقد من جانب واحد.

وفي هذا الصدد، أفاد نادي ريال بلد الوليد أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى السلطات القضائية والرياضية المناسبة لممارسة حقوقه والدفاع عن مصالحه.

وزعمت التقارير في إسبانيا أن فريق بيب غوارديولا سيدفع مبلغ 5.91 ملايين يورو إذا رغب في كسر عقد الشباب الذي وقّعه باه مع بلد الوليد.

جمعة باه.. من العمل في مخبز إلى الليغا

في صيف عام 2024، وصل جمعة باه عبدولاي إلى بلد الوليد بفضل برامج اكتشاف المواهب في أفريقيا، حيث برز على الرغم من أنه لم يكن لديه حذاء للعب كرة القدم عندما كان طفلاً.

بدأت رحلته على الملاعب المتواضعة في فريتاون عاصمة سيراليون قبل أن يكتشفه تشيرنور موسى جالو، المتخصص في اختيار المواهب الأفريقية.

كان جمعة يبلغ من العمر 15 عامًا ولعب لفريق الشباب في أكاديمية فريتاون ثم انتقل إلى الدرجة الثالثة في سيراليون، وبعد فترة وجيزة، تم إرساله إلى المستوى الأعلى مع فريتونيان سليفا.

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وبعد أن أصبح له اسم في كرة القدم السيراليونية، وجهت له الدعوة للعب مع المنتخب الوطني خلال مباراة ودية ضد المغرب و4 مباريات أخرى.

وفي الوقت نفسه، واصل الفتى مساعدة عائلته من خلال العمل في مخبز في سوق حي الكونغو، لينتهي الأمر باستدعائه بعد 5 أشهر من قبل فريق تاريخي من أحد أفضل الدوريات العالمية.

ظهر جمعة لأول مرة في 15 سبتمبر/أيلول الماضي مع فريق بلد الوليد في الدوري الإسباني، الدرجة الثانية.

وفي 21 من الشهر نفسه لعب مع الفريق الأول ضد ريال مدريد سوسيداد، وكان مشاركا بفاعلية. وبعد أشهر قليلة من مغادرته موطنه سيراليون، كان جمعة باه بالفعل من بين العظماء.