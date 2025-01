السيراليوني جمعة باه.. من خباز إلى لاعب يتنافس عليه بلد الوليد والسيتي

وجّه نادي ريال بلد الوليد الإسباني اتهامات لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمحاولة الضغط على مدافعه السيراليوني جمعة باه عبدولاي بطريقة من شأنها تسهيل انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

وفي بيان لاذع أصدره الأربعاء، كشف النادي الإسباني أن قلب الدفاع البالغ من العمر 18 عامًا غاب عن التدريبات، وهي الخطوة التي اعتبر وقوعها بناءً على طلب من السيتي.

وبالإضافة إلى ذلك، يزعم بلد الوليد أن اللاعب وممثليه أبلغوا النادي، الثلاثاء، بنيتهم ​​فسخ عقده، وهي الخطوة الاستثنائية التي اكتملت في اليوم التالي.

بدأ نادي بلد الوليد إجراءات تأديبية ضد اللاعب الشاب، الذي شارك في 12 مباراة مع الفريق المتعثر في الدوري الإسباني هذا الموسم ولم يتم التعاقد معه بشكل دائم إلا في بداية الشهر.

وجاء في البيان: "أبلغ عبد الله جمعة باه ووكيله نادي ريال بلد الوليد بعد ظهر أمس بنيتهما فسخ العقد من جانب واحد".

وتابع: "في وقت سابق، أرسل مانشستر سيتي بيانًا يطلب فيه من نادي بلد الوليد فتح مفاوضات مع اللاعب من أجل انتقال دائم محتمل. اليوم، قرر السيراليوني عدم الحضور إلى مكان عمله للتدريب الصباحي".

حصل باه على استدعائه الأول للانضمام إلى منتخب سيراليون في مايو/أيار الماضي على الرغم من أنه لم يشارك بعد في مباراته الدولية الأولى.

وسيصبح باه ثالث الصفقة الدفاعية في هذه النافذة، بعد وصول عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي وفيتور ريس من بالميراس البرازيلي.

🚨🔵 Exclusive story from last night, set to be confirmed: Juma Bah will become new Manchester City player.

The plan is to loan the 18 year old centre back to RC Lens, verbal agreement done as revealed.

City anticipate Inter and Fenerbahçe as they’ve agreed terms with Bah. ✅🇸🇱 pic.twitter.com/tbWchHLJUt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025