الإقصاء الأوروبي يهدد السيتي وسان جيرمان بخسائر فادحة

يواجه فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي خطر خسارة الكثير من الأموال حال إقصائهما المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ويحل بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة الليلة ضيفا على بطل النسخ الثلاث الماضية للدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، في قمة مصيرية وحاسمة لمستقبل الفريقين في البطولة.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وفي رصيده 8 نقاط في المركز الـ24 مقابل 7 نقاط لباريس سان جيرمان وضعته في المركز الـ26، وعليه فإن الفريقين مهددان بشكل حقيقي بعدم التأهل إلى الأدوار الاقصائية.

وإذا أُقصي الاثنان أو أحدهما فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة مالية كبيرة لخزينة الناديين الكبيرين وكارثة اقتصادية لاثنين من الأندية ذات الإنفاق الأكبر في أوروبا وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

Blockbuster nights in the UEFA Champions League are back 🤩 [ Manchester City, MCFC, PSG, Paris Saint Germain, UCL, UEFA Champions League ] pic.twitter.com/WbUBhodZvu — Superpower Football (@SuperpowerFb) January 21, 2025

وحتى هذه اللحظة حصل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على 18.62 مليون يورو نظير مشاركتهما في هذه النسخة، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه جميع الفرق الـ36.

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وارتفعت أرباح مانشستر سيتي المالية حتى الآن إلى 24.22 مليون يورو بعد فوزه في مباراتين (2.1 مليون يورو مقابل كل فوز) وتعادل في مثلهما (700 ألف يورو مقابل كل تعادل) وخسارتين في الدور الأول.

وفي الوقت نفسه زادت أموال باريس سان جيرمان إلى 23.52 مليون يورو عقب فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة و3 هزائم.

في هذه الأثناء أشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود فرق كبير من الناحية الاقتصادية بين الأندية التي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16 أو الاقصاء من البطولة.

وتحصل الفرق التي تتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي على مليوني يورو بالإضافة إلى 11 مليون أخرى كمكافأة، في حين تتقاضى الفرق التي ستشارك في الملحق على مليون يورو سيُضاف إليها مليون يورو آخر حال التأهل لدور الـ16.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفرق التي ستشارك في الملحق لن تحصل على مبالغ مالية حال فوزها أو تعادلها في الذهاب أو الإياب.

ولن تقف الخسائر المالية للفريقين الكبيرين عند هذا الحد، فالتقدم أكثر في أدوار هذه البطولة ينعش خزينة الأندية بأموال إضافية.

المكافآت المالية نظير التأهل إلى الأدوار التالية في دوري أبطال أوروبا: