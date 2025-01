الإقصاء الأوروبي يهدد السيتي وسان جيرمان بخسائر فادحة

يواجه فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي خطر خسارة الكثير من الأموال حال إقصائهما المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ويحل بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة الليلة ضيفا على بطل النسخ الثلاث الماضية للدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، في قمة مصيرية وحاسمة لمستقبل الفريقين في البطولة.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وفي رصيده 8 نقاط في المركز الـ24 مقابل 7 نقاط لباريس سان جيرمان وضعته في المركز الـ26، وعليه فإن الفريقين مهددان بشكل حقيقي بعدم التأهل إلى الأدوار الاقصائية.

وإذا أُقصي الاثنان أو أحدهما فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة مالية كبيرة لخزينة الناديين الكبيرين وكارثة اقتصادية لاثنين من الأندية ذات الإنفاق الأكبر في أوروبا وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

