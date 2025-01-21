المهنة الجديدة لفاران المدافع السابق لريال مدريد بعد اعتزاله المبكر

رغم اعتزاله كرة القدم بعمر مبكّر، فإن الفرنسي رافائيل فاران النجم السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لم يبتعد تماما عن عالم الساحرة المستديرة.

فقد كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فاران يهتم حاليا بتطوير قطاع الناشئين بأحد الفرق الإيطالية بالإضافة إلى أكاديميته الخاصة.

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ويعمل فاران حاليا مستشارا لنادي كومو الإيطالي -الذي كان آخر فريق لعب له قبل الاعتزال- لتطوير الفئات الشابة، وهو منصب يليق تماما بالنجم الفرنسي كما ترى الصحيفة الإسبانية.

وفي الوقت نفسه يملك فاران أكاديمية خاصة (Stages Varane) عملت منذ إنشائها عام 2019 على تطوير 1800 موهبة كروية شابة.

وعن ذلك قال فاران "اكتسبت الكثير من الخبرة من خلال كرة القدم، وإحدى القيم الأكثر أهمية التي تعلمتها هي المرونة، إنها سمة أساسية".

وشرح "أن تتمتع بقوة عقلية وذهنية وتملك الثقة هو أمر مهم، لكن من المهم أيضا المشاركة والتواصل مع الآخرين سواء داخل النادي أو في المجتمع، بهذه الطريقة يمكن بناء هوية قوية".

وإلى جانب ذلك لا يتأخر فاران عن دعم زملائه اللاعبين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أولئك الذين يتعرضون لشتائم عنصرية.

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وانضم فاران (31 عاما) إلى مجلس إدارة كومو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أقل من شهر على اعتزاله كرة القدم، ويُعد حاليا من أصغر المديرين التنفيذيين في كرة القدم الأوروبية.

🚨🇫🇷 Raphael Varane has been appointed as a new board member for Como, all signed. The decision has been confirmed after his retirement. pic.twitter.com/9JhLgjoIo8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2024

وأعلن فاران اعتزاله كرة القدم يوم 25 سبتمبر/أيلول 2024 بعد إصابة قاسية على مستوى الركبة تعرّض لها خلال مباراة كومو وسامبدوريا في دور الـ64 من كأس إيطاليا.

وأكدت ماركا أن الإصابة الأخيرة لفاران هي رقم 27 في مسيرته الكروية، والتي غاب بسببها جميعا عن 153 مباراة لفترة وصلت إلى 683 يوما أي ما يقرب من عامين.

وفي بيان اعتزاله الذي نشره بحسابه على إنستغرام قال فاران "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لا بد أن تنتهي، لقد خضت العديد من التحديات ونجحت في كل مرة".

وأضاف "عشت مشاعر لا تصدق ولحظات وذكريات خاصة ستدوم مدى الحياة، عند التفكير بها يغمرني الفخر والشعور بالإنجاز، لقد سقطت وقمت ألف مرة لكن هذه المرة حانت اللحظة للتوقف وتعليق حذائي".

وتابع فاران "لقد دافعت عن كل شعار بكل ما أوتيت من قوة، لقد فزت بأكثر مما كنت أحلم به، لكن بعيدا عن الألقاب أنا فخور بمسيرتي".

وأتم "إلى مشجعي كلّ ناد لعبت معه وزملائي اللاعبين والمدربين والموظفين، أشكركم من أعماق قلبي، شكرا لكرة القدم".

وخلال مسيرته الاحترافية دافع فاران عن ألوان أندية لنس الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وكومو الإيطالي، كما ارتدى قميص منتخب فرنسا في 93 مباراة دولية.

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وتُوج فاران بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني (3) ودوري أبطال أوروبا (4) مع ريال مدريد، وكأس الاتحاد الإنجليزي (1) مع مانشستر يونايتد، وكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.