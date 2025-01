المهنة الجديدة لفاران المدافع السابق لريال مدريد بعد اعتزاله المبكر

رغم اعتزاله كرة القدم بعمر مبكّر، فإن الفرنسي رافائيل فاران النجم السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لم يبتعد تماما عن عالم الساحرة المستديرة.

فقد كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فاران يهتم حاليا بتطوير قطاع الناشئين بأحد الفرق الإيطالية بالإضافة إلى أكاديميته الخاصة.

ويعمل فاران حاليا مستشارا لنادي كومو الإيطالي -الذي كان آخر فريق لعب له قبل الاعتزال- لتطوير الفئات الشابة، وهو منصب يليق تماما بالنجم الفرنسي كما ترى الصحيفة الإسبانية.

وفي الوقت نفسه يملك فاران أكاديمية خاصة (Stages Varane) عملت منذ إنشائها عام 2019 على تطوير 1800 موهبة كروية شابة.

وعن ذلك قال فاران "اكتسبت الكثير من الخبرة من خلال كرة القدم، وإحدى القيم الأكثر أهمية التي تعلمتها هي المرونة، إنها سمة أساسية".

وشرح "أن تتمتع بقوة عقلية وذهنية وتملك الثقة هو أمر مهم، لكن من المهم أيضا المشاركة والتواصل مع الآخرين سواء داخل النادي أو في المجتمع، بهذه الطريقة يمكن بناء هوية قوية".

وإلى جانب ذلك لا يتأخر فاران عن دعم زملائه اللاعبين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أولئك الذين يتعرضون لشتائم عنصرية.

وانضم فاران (31 عاما) إلى مجلس إدارة كومو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أقل من شهر على اعتزاله كرة القدم، ويُعد حاليا من أصغر المديرين التنفيذيين في كرة القدم الأوروبية.

