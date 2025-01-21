الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع جديد في كتيبة غوارديولا

عزز مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، دفاعه بضم الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف من لانس الفرنسي في صفقة بلغت "قرابة 50 مليون يورو" بحسب ما كشف مصدر مقرب من الأخير.

وقال سيتي في بيان "يُسعد مانشستر سيتي أن يعلن التوقيع مع عبدالقادر خوسانوف من لانس في صفقة لأربعة أعوام ونصف. سينضم الدولي الأوزبكي إلى فريق (المدرب الإسباني) بيب غوارديولا للنصف الثاني من موسم 2024-2025، على أن يربطه العقد بالنادي حتى صيف 2029".

وبدوره، ودع لنس ابن العشرين عاما في منشور على موقع "إكس" قال فيه "وصل على رؤوس أصابع قدميه، تمكن هذا الجندي من غزو أرتوا (المنطقة حيث توجد مدينة لنس في شمال فرنسا) بحركاته الدفاعية النابضة بالحياة وحالته الذهنية المثالية.. رحلة سعيدة".

وانضم خوسانوف إلى لنس في صيف 2023 من إنرجيتيك بي جي يو البيلاروسي وفرض نفسه كأحد أبرز المدافعين الشباب بحسب بيان سيتي الذي أشار إلى "أنه ورغم أعوامه العشرين، خاض قلب الدفاع حتى الآن 18 مباراة بألوان بلاده وساعد أوزبكستان على تحقيق بداية قوية في محاولتها التأهل إلى كأس العالم 2026 وذلك لأول مرة في تاريخها".

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ونقل سيتي عن اللاعب حماسه لبدء مشواره كأول لاعب دولي أوزبكي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد انتقاله إلى "استاد الاتحاد"، قائلا "يسعدني جدا أن أنضم إلى مانشستر سيتي، النادي الذي استمتعت برؤيته يلعب لفترة طويلة".

وتابع "هذا الفريق يعج بأفضل اللاعبين في العالم وأتطلع بفارغ الصبر للقائهم واللعب بجانبهم. من المؤكد أن بيب غوارديولا هو أحد أفضل المدربين في العالم وأنا متحمس للتعلم منه وتحسين طريقة لعبي بشكل أكبر".

وختم أنها "لحظة فخر كبيرة لي ولعائلتي أن أنضم لفريق رائع مثل مانشستر سيتي وأنا أكثر من جاهز لهذا التحدي".