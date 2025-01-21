ما مصير عقد هالاند القياسي إذا هبط مانشستر سيتي للدرجة الثانية؟

يُعد العقد القياسي الجديد للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند بمثابة انقلاب في عالم كرة القدم، لكن ماذا سيحدث إذا هبط مانشستر سيتي للدرجة الثانية؟

قد يؤدي عقد هالاند (24 عاما) الذي يمتد لنحو عقد من الزمان تقريبا مقابل 600 ألف يورو أسبوعيا إلى نتائج عكسية مذهلة إذا تمت معاقبة حامل لقب البريميرليغ وهبط إلى الدرجة الثانية حال ثبوت أن النادي مذنب في أكثر من 100 تهمة وجهتها له رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لمخالفته لوائح اللعب المالي النظيف.

استعرضت صحيفة (غارديان) البريطانية تداعيات هبوط سيتي على عقد هالاند القياسي، مشيرة إلى احتمال خفض راتبة الضخم، وهو أمر سيحدث شرخا في العلاقة بين اللاعب والنادي بالطبع، ولن يستسلم اللاعب لهذا التخفيض بسهولة.

وقالت الصحيفة إذا هبط السيتي ولم يكن لدى هالاند شرط جزائي لتحصينه وهذا مستبعد بالطبع، فسيكون المهاجم الشاب مطالبا بالانتقال إلى نادٍ يلعب مع النخبة، كما هو الحال مع العديد من زملائه ومنهم رودري الفائز بالكرة الذهبية، على سبيل المثال.

وستكون الأندية الأوروبية الكبرى هي المستفيد الأول من هبوط سيتي، إذ سيتيح ذلك لها الفرصة في محاولة الظفر بهداف الدوري الإنجليزي الشاب لتدعيم صفوفها، ومن أبرز هذه الأندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.