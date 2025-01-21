ديوكوفيتش يقهر ألكاراز ويبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا للمرة الـ12

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سابعا عالميا تألقه وقهر الإسباني كارلوس ألكاراز الثالث بعد تأخره بمجموعة وفاز عليه 4-6 و6-4 و6-3 و6-4، الثلاثاء في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، ليبلغ دورها نصف النهائي للمرة الـ12 في مسيرته.

وذكّر ديوكوفيتش ابن الـ37 عاما الجمهور بزمنه على ملعب رود لايفر أرينا، مسرح أعظم إنجازاته، حيث يسعى إلى تحقيق لقبه الـ11 في ملبورن والـ25 القياسي في البطولات الكبرى.

وجدد الصربي فوزه على ألكاراز (21 عاما) الذي فشل للمرة الرابعة في التأهل إلى نصف النهائي، خلال ثلاث ساعات و37 دقيقة، محققا انتصاره الخامس على منافسه في ثماني مواجهات، بما في ذلك فوزه في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس.

وسيلعب ديوكوفيتش مع الألماني ألكسندر زفيريف الثاني الذي تغلب على الأميركي تومي بول الـ12 بنتيجة أشواط 7-6 (7-1) و7-6 (7-0) و2-6 و6-1.

مباراة مثيرة

وبدأ ديوكوفيتش المواجهة متقدما 2-0 بعد انتزاعه الشوط الثاني على إرسال منافسه، لكن الأخير رد بالمثل في الشوط التالي وأدرك التعادل 2-2 ثم 3-3 و4-4 قبل أن يخلق الفارق في الشوط التاسع الذي انتزعه من الصربي، وصولا إلى حسم المجموعة على إرساله 6-4.

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وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية حيث تقدم ديوكوفيتش 2-0 ثم 3-0 لكنه خسر إرساله في الشوط الخامس ما فتح الطريق أمام ألكاراز للعودة وإدراك التعادل 3-3 و4-4 قبل أن يحسم الصربي الأمور في الشوط العاشر على إرسال الإسباني، منهيا المجموعة 6-4.

وكما في أول مجموعتين، تقدم ديوكوفيتش بكسر إرسال منافسه الثالث، لكنه خسر إرساله الرابع، وتدارك الأمر بسرعة بفوزه في الشوط الثامن على إرسال ألكاراز الرابع ثم شوط إرساله الخامس، حاسما إياها 6-3.

فعلها الصربي مجددا وهذه المرة فاز في الشوط الأول من المجموعة الرابعة على إرسال ألكاراز الذي حارب وحاول كسر إرسال ديوكوفيتش الثالث من دون جدوى، ليتخلف 2-4 قبل أن يفوز بالإرسال التالي بصعوبة وسط تشجيع كبير من الجمهور (3-4).

لكن ديوكوفيتش واصل تألقه على الرغم من حماسة الشاب الإسباني الذي تعهد بوضع وشم كنغر في حال تتويجه باللقب، وحسم المجموعة 6-4.