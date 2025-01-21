يوم أوقفت العارضة رحلة الموهوب "ميسي النمساوي" مع برشلونة

عرف نادي برشلونة الإسباني طوال تاريخه عديدا من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين عوّلت عليهم الإدارة والجماهير لقيادة الفريق نحو تحقيق كثير من الألقاب، لكن الحظ لم يبتسم لهم، ومن بينهم النمساوي ذو الأصول التركية يوسف ديمير.

وصل ديمير (21 عاما) إلى برشلونة صيف 2021، قادما من رابيد فيينا النمساوي على سبيل الإعارة، لكن إدارة البلوغرانا قطعت هذه الإعارة وأعادته إلى فريقه بعد 6 أشهر فقط، رغم أنه وُصف بأنه "ميسي النمساوي"، وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

Barcelona have signed Austrian starlet Yusuf Demir 🤩 Last year, his agent told SPOX: "His technique and vision are outstanding. The way he plays he is reminiscent of Messi. "Yussi is a big Messi fan. He loves everything Messi does. He used to always play in his shirts."#NXGN pic.twitter.com/Nvwr1afUfr — GOAL (@goal) July 9, 2021

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وقالت الصحيفة "كان من الممكن أن يبقى ديمير في برشلونة، لكن الحظ تخلى عنه في لقطة كان هو نفسه بطلها من الألف إلى الياء"، في إشارة إلى التسديدة الرائعة التي صوّبها باتجاه مرمى بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جرت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على ملعب كامب نو ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا من موسم 2021-2022 وردّتها العارضة.

SO CLOSE to a golazo from teenager Yusuf Demir! 😱#UCL pic.twitter.com/AB91W742eA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2021

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تلك المباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0) وكان يمكن أن تغير تلك التسديدة لديمير كثيرا من الأمور في النادي الكتالوني على الصعيدين الرياضي والمالي، وحتى في مستقبل اللاعب نفسه، وفق ماركا.

وعن ذلك قالت الصحيفة "يوسف ديمير اللاعب الذي يكاد لا يُذكر اسمه الآن، كان على بُعد سنتيمترات قليلة من تغيير تاريخ برشلونة الحديث، لكن لسوء حظه وحظ برشلونة تصدى القائم لتسديدته المذهلة".

وعدّدت ماركا الآثار المحتملة رياضيا وماليا لهذه التسديدة لو هزت شباك بنفيكا:

ازدياد احتمالات تأهل برشلونة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.

سيحقق برشلونة إيرادات مالية جيدة بفوزه على بنفيكا أولا ثم بتجاوز دور المجموعات (الفريق ودّع تلك النسخة من الدور الأول).

ربما قررت الإدارة بعد بضعة أشهر عدم رهن مستقبل برشلونة بالروافع الاقتصادية.

برشلونة سيصل إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري الأبطال خاصة مع تألق الفريق في فبراير/شباط 2022 بقيادة الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والحالة الرائعة لبيدري وفيران توريس في الفترة نفسها.

سيحرص تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة السابق) للاعتماد على ديمير وعدم التفريط به.

وارتدى ديمير قميص برشلونة في 9 مباريات بجميع البطولات، مما يعني أن مباراة وحيدة فقط كانت تفصل ديمير عن البقاء مع الفريق الكتالوني (غادر في يناير/كانون الثاني 2022).

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2022

وأوضحت ماركا "لو لعب ديمير مباراة أخرى مع برشلونة لتم تفعيل خيار الشراء بقيمة 10 ملايين يورو، وهو مبلغ رغم قلته فإن خزينة النادي لم تكن قادرة على تحمّله في تلك الفترة".

ومنذ ذلك الوقت، انحدرت مسيرة ديمير وتنقل بين دوريات أوروبية ليست ضمن الخمسة الكبرى، مثل السويسري والتركي، وحاليا يلعب في صفوف غلطة سراي الذي دفع 6 ملايين يورو لضمه في سبتمبر/أيلول 2022.

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وبعد عام واحد أُعير إلى بازل ثم عاد إلى غلطة سراي، وقد ظهر في الموسم الجاري 5 مرات فقط في الدوري التركي كما أنه لا يحظى بثقة مدربه أوكان بوروك.