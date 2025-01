يوم أوقفت العارضة رحلة الموهوب "ميسي النمساوي" مع برشلونة

عرف نادي برشلونة الإسباني طوال تاريخه عديدا من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين عوّلت عليهم الإدارة والجماهير لقيادة الفريق نحو تحقيق كثير من الألقاب، لكن الحظ لم يبتسم لهم، ومن بينهم النمساوي ذو الأصول التركية يوسف ديمير.

وصل ديمير (21 عاما) إلى برشلونة صيف 2021، قادما من رابيد فيينا النمساوي على سبيل الإعارة، لكن إدارة البلوغرانا قطعت هذه الإعارة وأعادته إلى فريقه بعد 6 أشهر فقط، رغم أنه وُصف بأنه "ميسي النمساوي"، وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

Barcelona have signed Austrian starlet Yusuf Demir 🤩

Last year, his agent told SPOX: "His technique and vision are outstanding. The way he plays he is reminiscent of Messi.

"Yussi is a big Messi fan. He loves everything Messi does. He used to always play in his shirts."#NXGN pic.twitter.com/Nvwr1afUfr

— GOAL (@goal) July 9, 2021