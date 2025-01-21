برشلونة يحمل ذكرى أليمة من مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

انتهت آخر زيارة لبرشلونة لمواجهة بنفيكا بهزيمة ثقيلة (0-3) في طريق الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2021، ولكن مع النجم الشاب الصاعد لامين جمال، فإن الآمال أعلى بكثير بالنسبة للكتالونيين هذه المرة.

ويمكن للبلوغرانا، ثاني الترتيب في المسابقة القارية العريقة بفارق 3 نقاط خلف ليفربول الإنجليزي المتصدر، أن يضمن التأهل إلى ثمن النهائي الليلة في ملعب "دا لوش"، متجنبًا دور الملحق الجديد.

وفاز العملاق الكتالوني مرة واحدة في آخر 8 مباريات، ليبتعد في سباق لقب الدوري الإسباني عن ريال مدريد المتصدر وأتلتيكو الوصيف، إلا أنّه يحلق عاليا في المسابقة القارية.

وكان فريق رونالد كومان يتجه نحو الحضيض وأقيل المدرب الهولندي بعد فترة وجيزة من هزيمته بثلاثية نظيفة في لشبونة، مع تمكن خليفته تشافي هرنانديز من تثبيت السفينة إلى حد ما قبل الرحيل في عام 2024 حيث كان برشلونة لا يزال يكافح من أجل التألق.

وساعد تشافي، المراهق جمال على إبراز موهبته حتى أصبح لاعبًا أساسيا والآن أصبح الشاب البالغ من العمر 17 عامًا رمزا لفريق المدرب الألماني هانزي فليك الذي أثبت بالفعل أنه قادر على التغلب على الأفضل في أوروبا.

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وسحق برشلونة غريمه ريال مدريد مرتين هذا الموسم برباعية نظيفة في سانتياغو برنابيو في الليغا و5-2 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر المحلية في مدينة جدة السعودية، إضافة إلى سحقه العملاق الألماني بايرن ميونيخ (4-1) في الجولة الثالثة من البطولة القارية الأم.

وكان جمال حاسمًا في تألق النادي الكتالوني، حيث لم يُظهر أي علامة على التراجع في مستواه أو الوصول إلى القمة بعد إلهام إسبانيا للفوز بكأس أوروبا 2024 الصيف الماضي.

ويلعب الجناح الحريري الذي غالبًا ما يُقارن بأسطورة برشلونة قائده وأسطورته الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي الذي تخرَّج أيضًا من أكاديمية الشباب التابعة للنادي "لا ماسيا"، على مستوى لا يضاهيه سوى عدد قليل من الآخرين في كرة القدم العالمية في الوقت الحاضر.

وتجعل مهارة جمال وسرعته أكبر تهديد في صفوف برشلونة، حيث سجل 9 أهداف مع 13 تمريرة حاسمة في 25 مباراة في جميع المسابقات، على الرغم من أن الجناح الأيسر الدولي البرازيلي رافينيا يقدم موسما مذهلا حتى الآن وكان حيويًا أمام المرمى.

Barça will be back stronger pic.twitter.com/jBaPxqey4N — Lamine Yamal 🇪🇸 (@Lamineeyamal__) January 18, 2025

ولكن تأثير جمال على أداء الفريق يصعب تعويضه عندما يغيب المهاجم، كما يتضح من عدد قليل من المباريات التي غاب فيها بسبب الإصابة أو جلس على مقاعد البدلاء للراحة.

وبدون الجناح الأساسي، خسر برشلونة أمام أوساسونا وريال سوسيداد وسلتا فيغو ولاس بالماس وأتلتيكو مدريد في الدوري، وتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب بعدما تصدره لأسابيع عدة.

ومع وجود جمال في التشكيلة، خسر برشلونة مرتين فقط هذا الموسم، بينما فاز 19 مرة وتعادل مرتين.

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ويسعى جمال وبرشلونة إلى تحقيق فوز آخر في لشبونة لضمان التأهل المباشر بين الـ8 الأوائل، وبعد مرور عقد من الزمان منذ ان رفعوا الكأس آخر مرة، سيُظهِرون أن المتوجين باللقب 5 مرات (أخرها في عام 2015) يجب أن يُحسبوا ضمن النخبة الأوروبية.

ويأمل مدرب برشلونة، أن يُظهر فريقه تحسنا عندما يواجه بنفيكا عقب سلسلة من النتائج السيئة.

وقال فليك للصحافيين -أمس الاثنين- إنه "عندما ترى الدوري الإسباني والنتائج، فهي ليست جيدة بنسبة 100%، لا يوجد ما نخفيه، هذا ليس ما نريده".

وأضاف "لكن عندما أرى كيف لعبنا بعد العطلة (الشتوية)، كان الأمر جيدا حقا.. لذا آمل أن أرى فريقي يلعب أسلوبا كرويا مختلفا غدا ( اليوم الثلاثاء)".

وخلص "أعتقد أن بنفيكا كفريق يحب دائما لعب كرة القدم، إنهم رائعون حقا مع الكرة.. و(الأرجنتيني أنخل) دي ماريا هو أحد اللاعبين المفضلين لديّ، وهو يقدم أداء جيدا جدا حقا، حتى في هذا العمر".

جدول مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا