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مدرب خيتافي يتلقى تهديدات بالقتل بعد مباراة برشلونة

SEVILLE, SPAIN - FEBRUARY 06: José Bordalás, manager of Getafe CF reacts during the La Liga Santander match between Sevilla FC and Getafe CF at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on February 06, 2021 in Seville, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
بوردالاس يقود تدريب خيتافي منذ أبريل/نيسان 2023 (غيتي)
21/1/2025

تلقى خوسيه بوردالاس -مدرب فريق خيتافي– تهديدات بالقتل بعد أيام قليلة من مباراة فريقه ضد برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض خيتافي نتيجة التعادل على ضيفه برشلونة (1-1) في المباراة التي أُقيمت يوم السبت الماضي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز لحساب الجولة الـ20 من الليغا، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، آخرها حتى الآن التهديد بالقتل الذي طال بوردالاس.

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وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنه رغم النتيجة الجيدة التي حققها بوردالاس -بالنسبة لخيتافي- لكنها لم ترقَ للكثير من مشجعي الفريق الذين انتقدوا وهاجموا المدرب الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حد التهديد بالقتل.

وقالت الصحيفة "منصات التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، من ناحية تُعد وجهة ترفيهية للناس بإمكانهم تجنب الملل ومواكبة ومتابعة محتويات مختلفة وإبداء الآراء، ومن جهة أخرى ينفسون فيها عن غضبهم وإحباطهم، وغالبا ما يستهدفون المشاهير".

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وأبرزت الصحيفة بعض التعليقات السلبية على صور نشرها بوردالاس عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام بعد تلك المباراة.

ومن بين هذه التعليقات "سنقتلك أنت وعائلتك"، "أيها الجرذ"، "لن تستطيع الاختباء سنجدك أينما تكون".

GETAFE, SPAIN - AUGUST 13: Manager José Bordalás of Getafe CF gestures during the LaLiga EA Sports match between Getafe CF and FC Barcelona at Coliseum Alfonso Perez on August 13, 2023 in Getafe, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
خيتافي بقيادة المدرب بوردالاس يحتل المركز الـ16 في الدوري الإسباني (غيتي)

وعلّقت "آس" على هذه العبارات "لسوء الحظ أصبح هذا النوع من الإهانات شائع جدا ضد لاعبي كرة القدم على مستوى النخبة من اللاعبين والمدربين، ولا يجب تجاهل ذلك".

وكان بوردالاس قد نشر بعد المباراة "نقطة رائعة ضد منافس بهذا الحجم (برشلونة)، فخور بجهد وتفاني الفريق بأكمله، مستمرون خطوة بخطوة". وأضاف موجها كلامه للجماهير "شكرا لكم على الدعم كما هو الحال دائما".

واستلم بوردالاس تدريب خيتافي في إبريل/نيسان 2023 ومنذ ذلك الوقت قاد الفريق في 73 مباراة بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، فاز في 24 منها وتعادل 23 مباراة وخسر 26 مرة.

ويحتل خيتافي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وفي الوقت نفسه، بلغ خيتافي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وسيواجه جاره أتلتيكو مدريد في هذا الدور أحد أيام 4 أو 5 أو 6 فبراير/شباط 2025 على ملعب الأخير واندا ميتروبوليتانو.

وسبق لبوردالاس تدريب خيتافي في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2016 حتى يونيو/حزيران 2021 قاد من خلالها الفريق في 212 مباراة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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