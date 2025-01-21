مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة بالميراس البرازيلي

في غضون أقل من 24 ساعة أبرم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم صفقة ثانية بضمه المدافع البرازيلي الشاب فيتور ريس قادما من بالميراس، وفق ما أعلن اليوم الثلاثاء.

وأفاد سيتي بأن ريس وقّع عقدا مع بطل الدوري الممتاز لمدة أربعة أعوام ونصف، قائلا في بيان إن ابن الـ19 ربيعا يعتبر "من أفضل المواهب الشابة الواعدة في أميركا الشمالية".

وأورد أن ريس دافع عن ألوان بالميراس في 22 مباراة، وارتدى قميص المنتخب الوطني لتحت 17 عاما في 8 مباريات.

ونقل موقع سيتي عن مدير الكرة في النادي الدولي الإسباني السابق تشيكي بيغيريستاين قوله عن ريس "إنه ممتاز مع الكرة ومميز في الهواء، لديه كل الصفات اللازمة ليصبح من بين الأفضل (في العالم)".

وأضاف "في فترة قصيرة في كرة القدم الاحترافية في البرازيل أظهر أنه يملك القدرة على المضي قدما في اللعبة، ونعلم أن العمل مع بيب (غوارديولا) وفريق المدربين لدينا سيساعد على استخراج أفضل ما لديه".

ولم يكشف سيتي عن قيمة صفقة التعاقد مع ريس الذي كان مرتبطا مع بالميراس بعقد يمتد حتى 2028، لكن وسائل الإعلام البريطانية قدرتها بقرابة 35 مليون يورو.

مرحبا بك في مانشستر سيتي يا فيتور 😍 pic.twitter.com/6GjAfxx5Ij — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 21, 2025

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"حلم اللعب تحت قيادة غوارديولا أصبح حقيقة"

وعانى سيتي من كثرة الإصابات هذا الموسم، ولا سيما في خط الدفاع، وقد استعاد للتو البرتغالي روبن دياش بعد غياب دام شهرا، وابتعد جون ستونز عن الفريق لمباريات عدة ولفترات متفرقة منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

كما يجد سيتي نفسه أمام رغبة قائده وظهيره الدولي كايل ووكر بالرحيل عن الفريق الذي يتجه أيضا نحو تعزيز هجومه بضم الهداف المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسيلعب ريس إلى جانب زميله الشاب الواعد عبد القادر خوسانوف (20 عاما) الذي انضم إلى الفريق أمس الاثنين من لانس الفرنسي، كجزء من تحول الفريق إلى جيل جديد.

ووصف ريس هذه الخطوة بأنها التحدي الأكبر في مسيرته، لكنه قال إنه عندما دق الباب ووجد أنه مانشستر سيتي "لم يكن هناك أي مكان آخر للذهاب له".

وأضاف "الجميع شاهد الإنجازات المذهلة في المواسم الأخيرة، وأريد أن أترك بصمتي مع السعي لتحقيق المزيد من الألقاب "العمل مع بيب غوارديولا أمر يحلم به كل لاعب شاب، وأعلم أنه يمكن أن يساعدني على التطور لأصبح أفضل لاعب قدر المستطاع".

وقال ريس إنه تحدث مع مواطنه البرازيلي سافينيو قبل الموافقة على الصفقة.

وأضاف "سيتي لديه أيضا خبرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين البرازيليين، والانضمام إلى (الحارس) إيدرسون وسافينيو في الفريق يمثل دعما كبيرا لي".

ونشأ ريس المدافع متعدد المهارات -الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن- في أكاديمية بالميراس، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يونيو/حزيران الماضي.

وتشير تقارير إلى أن موهبته جذبت اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بما فيها ريال مدريد.