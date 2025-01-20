موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، ويديرها الحكم السويدي غلين نيبيرغ.

ما قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورغ؟

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتها:

beIN Sports HD 3 (تعليق علي سعيد الكعبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في مباراة سابقة وحيدة انتهت لصالح ريال مدريد.

يتصدر ليفربول البطولة بنظامها الجديد برصيد 18 نقطة، يليه برشلونة بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط.

ويحتل ريال مدريد مركزا متأخرا، إذ يأتي في المرتبة الـ20 بتسع نقاط، وسالزبورغ في المركز الـ32 بثلاث نقاط فقط.