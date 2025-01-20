رياضة|أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كيليان مبابي Kylian Mbappe ريال مدريد داودة غيندو Daouda Guindo  ريد بول سالزبورغ Salzburg's Malian defender #29 Daouda Guindo controls the ball during the UEFA Champions League football match between FC RB Salzburg and Paris Saint-Germain in Salzburg, on December 10, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Real Madrid v Celta Vigo - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 16, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Juan Medina
داودة غيندو مدافع سالزبورغ (يمين) في مواجهة صعبة مع كيليان مبابي هداف ريال مدريد (وكالات)
20/1/2025

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، ويديرها الحكم السويدي غلين نيبيرغ.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ما قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورغ؟

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتها:

  • beIN Sports HD 3 (تعليق علي سعيد الكعبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في مباراة سابقة وحيدة انتهت لصالح ريال مدريد.

يتصدر ليفربول البطولة بنظامها الجديد برصيد 18 نقطة، يليه برشلونة بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط.

ويحتل ريال مدريد مركزا متأخرا، إذ يأتي في المرتبة الـ20 بتسع نقاط، وسالزبورغ في المركز الـ32 بثلاث نقاط فقط.

المصدر : الجزيرة

إعلان