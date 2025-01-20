بعضها مدى الحياة.. أطول عقود اللاعبين في القرن الـ21

أعاد العقد الجديد وطويل الأمد الذي وقّعه النرويجي إيرلينغ هالاند مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا إلى الأذهان اتفاقات سابقة من هذا النوع، عرفها تاريخ كرة القدم.

ولا يُعد مانشستر سيتي هو أول فريق يبرم عقدا طويل الأجل مع أحد اللاعبين، بل سبقه إلى ذلك العديد من الأندية في إنجلترا وأوروبا التي سعت من جهتها إلى الاحتفاظ بأبرز لاعبيها ونجومها، وإبقائهم لأطول فترة ممكنة في صفوف الفريق.

😳 9.5 years. Erling Haland just signed the longest contract in Premier League history. pic.twitter.com/Q8yBCBU430 — The Sportsman (@TheSportsman) January 17, 2025

وتاليا نُلقي نظرة على أطول 10 عقود تمت في القرن الـ21:

أندريس إنييستا (برشلونة- مدى الحياة)

في عام 2017 فكرت إدارة جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة تكريم إنييستا عبر تقديم عرض لمدى الحياة لواحد من أبرز نجوم النادي في التاريخ، وهو ما تم بالفعل.

لكن الصادم أن إنييستا غادر برشلونة بعد عام واحد فقط، حيث انتقل لفريق فيسل كوبي الياباني.

إيكر كاسياس (ريال مدريد- مدى الحياة)

يُعتبر كاسياس واحدا من أساطير ريال مدريد وعليه قررت إدارة النادي الملكي مكافأته من خلال توقيع عقد لمدى الحياة، وهو مقترح تحوّل إلى حقيقة عام 2008.

إعلان

لكن كاسياس فضّل الرحيل عن الميرنغي في عام 2015 بعد أن فقد مكانته كحارس أساسي، لينتقل إلى صفوف بورتو البرتغالي.

راؤول غونزاليس (ريال مدريد- مدى الحياة)

في الوقت نفسه اتبعت إدارة ريال مدريد النهج نفسه مع راؤول الذي خطف قلوب مشجعي الفريق الملكي على مدى 14 عاما (1994-2008)، فوقّع اللاعب بدوره على عقد يبقيه في سانتياغو برنابيو حتى اعتزاله كرة القدم.

لكن وبعد عامين فقط من ذلك (2010) غادر راؤول ريال مدريد وإسبانيا، وبدأ تحديا جديدا في ألمانيا وبالتحديد مع فريق شالكه.

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي- 9.5 مواسم)

هو الاسم الأحدث في هذه القائمة، حيث وقّع هالاند عقده الجديد مع مانشستر سيتي يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025، والذي يربطه بالسيتزنس لمدة 9 مواسم ونصف الموسم أي حتى يونيو/حزيران 2034.

هالاند بالأساس انضم لمانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (2) ودوري أبطال أوروبا (1).

ليونيل ميسي (برشلونة- 9 مواسم)

نثر ميسي سحره في الملاعب منذ أول مباراة خاضها مع برشلونة في عام 2003، ومع مرور الوقت جعل من نفسه أسطورة حقيقية للنادي الكتالوني، وربما اللاعب الأفضل في تاريخ البلوغرانا.

وحرصا منها على إبقاء ميسي لأطول فترة ممكنة في كامب نو وقعّت معه إدارة برشلونة عقدا يمتد لـ9 مواسم، لكنه رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2021 بطريقة صادمة بعد فشل البلوغرانا في توقيع عقد جديد معه بسبب مشاكله الاقتصادية.

كول بالمر (تشلسي- 9 مواسم)

بعد الاتفاق مع مودريك وانزو فيرنانديز على توقيع عقود طويلة الأمد اتبعت إدارة تشلسي برئاسة الأميركي تود بويلي السياسة نفسها مع كول بالمر، ولكن هذه المرة في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وانضم بالمر إلى تشلسي قادما من مانشستر سيتي، ووقّع مع الأول عقدا يبقيه في ستامفورد بريدج لمدة 9 سنوات أي حتى صيف عام 2032.

إعلان

إينياكي ويليامز (أتلتيك بيلباو- 9 مواسم)

بدأ ويليامز مسيرته الكروية مع أتلتيك بيلباو حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2015، وبعد ذلك بـ4 سنوات وقعت معه الإدارة عقدا يمتد لـ9 سنوات.

ويعود سبب ذلك إلى أن جماهير الفريق الباسكي ترى في ويليامز أسطورة حقيقية لذا تمنت لو يعتزل بقميص أتلتيك بيلباو.

SPORTS:Atlethic Bilbao and Ghanaian Striker Inaki Williams 🇬🇭 holds the record for the Most Consecutive La Liga Games with 251 appearances from 2016-2023. He signed a 9-year deal with the club in 2019 which includes a £119 million release clause. pic.twitter.com/afTTBepVrH — AYOOBA. (@ayooba00) March 3, 2023

إنزو فيرنانديز (تشلسي- 9 مواسم)

دخل تشلسي ميركاتو الشتاء من عام 2023 بقوة، وتعاقد مع عدد من اللاعبين، من بينهم إنزو فيرنانديز المتوج قبلها بأيام قليلة فقط بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

وحصل تشلسي على توقيع إنزو في 30 يناير/كانون الثاني 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي وربطه بعقد يمتد حتى شتاء 2032، أي لـ9 سنوات.

ميخايلو مودريك (تشلسي- 8.5 موسم)

حصل تشلسي على توقيع مودريك في 15 يناير/كانون الثاني 2023 قادما من شاختار دونتيسك الأوكراني، حينها كان اللاعب خامس صفقة "للبلوز" في ميركاتو الشتاء.

ووقّع مودريك على عقد يبقيه في ستامفورد بريدج مدة 8.5 سنوات، أي حتى يونيو/حزيران 2031.

سيسك فابريغاس (أرسنال- 8 مواسم)

يُعد فابريغاس من اكتشافات أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، لكنه رحل عن النادي الكتالوني في عام 2004 إلى أرسنال، وبعد عام واحد فقط أبرمت معه إدارة الغانزر عقدا طويل الأمد استقر عند 8 سنوات.

لكن اللاعب لم يقاوم إغراءات العودة إلى ناديه الأم، فحزم حقائبه وسافر إلى برشلونة عام 2011 من أجل ارتداء قميصه مجددا.