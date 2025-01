بعضها مدى الحياة.. أطول عقود اللاعبين في القرن الـ21

أعاد العقد الجديد وطويل الأمد الذي وقّعه النرويجي إيرلينغ هالاند مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا إلى الأذهان اتفاقات سابقة من هذا النوع، عرفها تاريخ كرة القدم.

ولا يُعد مانشستر سيتي هو أول فريق يبرم عقدا طويل الأجل مع أحد اللاعبين، بل سبقه إلى ذلك العديد من الأندية في إنجلترا وأوروبا التي سعت من جهتها إلى الاحتفاظ بأبرز لاعبيها ونجومها، وإبقائهم لأطول فترة ممكنة في صفوف الفريق.

😳 9.5 years. Erling Haland just signed the longest contract in Premier League history. pic.twitter.com/Q8yBCBU430

في عام 2017 فكرت إدارة جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة تكريم إنييستا عبر تقديم عرض لمدى الحياة لواحد من أبرز نجوم النادي في التاريخ، وهو ما تم بالفعل.

لكن الصادم أن إنييستا غادر برشلونة بعد عام واحد فقط، حيث انتقل لفريق فيسل كوبي الياباني.

يُعتبر كاسياس واحدا من أساطير ريال مدريد وعليه قررت إدارة النادي الملكي مكافأته من خلال توقيع عقد لمدى الحياة، وهو مقترح تحوّل إلى حقيقة عام 2008.

لكن كاسياس فضّل الرحيل عن الميرنغي في عام 2015 بعد أن فقد مكانته كحارس أساسي، لينتقل إلى صفوف بورتو البرتغالي.

في الوقت نفسه اتبعت إدارة ريال مدريد النهج نفسه مع راؤول الذي خطف قلوب مشجعي الفريق الملكي على مدى 14 عاما (1994-2008)، فوقّع اللاعب بدوره على عقد يبقيه في سانتياغو برنابيو حتى اعتزاله كرة القدم.

لكن وبعد عامين فقط من ذلك (2010) غادر راؤول ريال مدريد وإسبانيا، وبدأ تحديا جديدا في ألمانيا وبالتحديد مع فريق شالكه.

هو الاسم الأحدث في هذه القائمة، حيث وقّع هالاند عقده الجديد مع مانشستر سيتي يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025، والذي يربطه بالسيتزنس لمدة 9 مواسم ونصف الموسم أي حتى يونيو/حزيران 2034.

هالاند بالأساس انضم لمانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (2) ودوري أبطال أوروبا (1).

نثر ميسي سحره في الملاعب منذ أول مباراة خاضها مع برشلونة في عام 2003، ومع مرور الوقت جعل من نفسه أسطورة حقيقية للنادي الكتالوني، وربما اللاعب الأفضل في تاريخ البلوغرانا.

وحرصا منها على إبقاء ميسي لأطول فترة ممكنة في كامب نو وقعّت معه إدارة برشلونة عقدا يمتد لـ9 مواسم، لكنه رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2021 بطريقة صادمة بعد فشل البلوغرانا في توقيع عقد جديد معه بسبب مشاكله الاقتصادية.

بعد الاتفاق مع مودريك وانزو فيرنانديز على توقيع عقود طويلة الأمد اتبعت إدارة تشلسي برئاسة الأميركي تود بويلي السياسة نفسها مع كول بالمر، ولكن هذه المرة في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وانضم بالمر إلى تشلسي قادما من مانشستر سيتي، ووقّع مع الأول عقدا يبقيه في ستامفورد بريدج لمدة 9 سنوات أي حتى صيف عام 2032.

بدأ ويليامز مسيرته الكروية مع أتلتيك بيلباو حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2015، وبعد ذلك بـ4 سنوات وقعت معه الإدارة عقدا يمتد لـ9 سنوات.

ويعود سبب ذلك إلى أن جماهير الفريق الباسكي ترى في ويليامز أسطورة حقيقية لذا تمنت لو يعتزل بقميص أتلتيك بيلباو.

SPORTS:Atlethic Bilbao and Ghanaian Striker Inaki Williams 🇬🇭 holds the record for the Most Consecutive La Liga Games with 251 appearances from 2016-2023.

He signed a 9-year deal with the club in 2019 which includes a £119 million release clause. pic.twitter.com/afTTBepVrH

— AYOOBA. (@ayooba00) March 3, 2023