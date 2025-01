شاهد.. ميسي يرد على استفزازات جماهير مكسيكية ويذكرهم بالمونديال

تسببت استفزازات جماهير فريق أميركا المكسيكي بخروج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هدوئه المعتاد، خلال مباراة ودية لفريقه إنتر ميامي أقيمت فجر الأحد.

وسجل ميسي باكورة أهدافه خلال العام الجديد 2025 في مباراة إنتر ميامي ضد أميركا المكسيكي التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يحسمها رفاق النجم الأرجنتيني عبر ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة تعرض ميسي لهتافات مسيئة وإطلاق صافرات الاستهجان من الجماهير المكسيكية التي كانت حاضرة في ملعب أليغانت بلاس فيغاس، ليرد عليهم ميسي بعد تسجيل هدف فريقه الأول بالإشارة إلى شعار ناديه قبل أن يرفع يده ويشير بـ3 أصابع.

ولم يتضح على وجه الدقة ما يعنيه ميسي بتلك الإشارة للجماهير المكسيكية التي يبدو أنها لم تنس تصرفا للنجم الأرجنتيني عدّته مسيئا بعد مباراة منتخبها ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر.

وقتها ظهرت لقطات لميسي وأمامه قميص المنتخب المكسيكي ملقى على الأرض في غرفة خلع الملابس قبل أن يرميه بحذائه خلال الاحتفال بعد المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 2-0.

وأورد موقع "سي بي إس سبورتس" الأميركي فرضيات عدة لاحتفال ميسي "أنا 3 وأنتم صفر"، الذي كان موجها للجماهير المكسيكية.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.

If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu

— Mu. (@FutbolMuu) November 27, 2022