نصفهم مغاربة.. أعلى 10 لاعبين عرب أجرا في العالم

اقتحم النجم المصري المتألق عمر مرموش قائمة أعلى 10 لاعبين عرب أجرا في عالم كرة القدم مع قرب إعلان انتقاله بشكل رسمي من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتهيمن 3 بلدان عربية على القائمة، إذ يوجد فيها 5 لاعبين من المغرب، مقابل 3 جزائريين وثنائي مصري.

تاليا نستعرض قائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا في كرة القدم:

رياض محرز (الأهلي السعودي)

يتصدر النجم الجزائري قائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا في عالم كرة القدم، إذ يحصل النجم الجزائري على 43 مليون يورو سنويا بموجب عقده مع النادي الأهلي السعودي.

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

يحصل هداف الدوري الإنجليزي بحسب عقده مع ليفربول على 18.2 مليون يورو سنويا، ومن المتوقع زيادة راتب النجم المصري في حال تجديده مع "الريدز" أو حتى في حال خروجه إلى فريق جديد الموسم المقبل.

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

حل النجم المغربي أشرف حكيمي في المرتبة الثالثة، إذ يحصل لاعب باريس سان جيرمان على 11.9 مليون يورو سنويا.

عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)

قدّم النجم المصري مرموش أداء مذهلا هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، مما دفع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التعاقد معه، وسيحصل على راتب يبلغ 10 ملايين يورو من فريقه الجديد.

ياسين بونو (الهلال السعودي)

يحتل المغربي بونو المرتبة الخامسة، إذ يتقاضى حامي العرين المغربي 8.2 ملايين يورو في الموسم الواحد من نادي الهلال السعودي.

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نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

نجم المنتخب المغربي المتألق في اليونايتد يحصل على راتب قدره 7 ملايين يورو سنويا مع الشياطين الحمر بعدما انضم إليه قادما من بايرن ميونخ الألماني.

إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)

المغربي دياز نجم ريال مدريد وميلان السابق يحصل على 6 ملايين يورو سنويا برفقة الفريق الملكي، ليحل في المرتبة السابعة بقائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا في كرة القدم.

إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)

النجم الجزائري العائد من الإصابة الطويلة التي عانى منها يتقاضى 5.8 ملايين يورو في الموسم برفقة ميلان الإيطالي.

يوسف النصيري (فنربخشة التركي)

المغربي الأخير في هذه القائمة هو مهاجم فنربخشة التركي يوسف النصيري الذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا بكرة القدم، إذ يتقاضى 5.4 ملايين يورو سنويا.

حسام عوار (الاتحاد السعودي)

يحتل الجزائري حسام عوار نجم وسط الاتحاد السعودي المرتبة العاشرة في قائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا بكرة القدم، إذ يتقاضى 5 ملايين يورو سنويا.