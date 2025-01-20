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موعد مباراة سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إيرلنج هالاند Erling Haaland هجوم 9 مانشستر سيتي عثمان ديمبلي Ousmane Dembele هجوم 10 باريس سان جيرمان
عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان (يمين) وهالاند هداف مانشستر سيتي (مواقع التواصل)
20/1/2025

نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة سان جيرمان ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، ويديرها الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

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القنوات الناقلة لمباراة سان جيرمان ومانشستر سيتي

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتيها:

  • beIN Sports HD 1 (تعليق حسن العيدروس)
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 7 مباريات، انتهت 4 منها بفوز سيتي وواحدة بفوز سان جيرمان، وانتهت مباراتان بالتعادل.

يتصدر ليفربول البطولة بنظامها الجديد برصيد 18 نقطة، يليه برشلونة بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط.

ويحتل الفريقان مركزين متأخرين، إذ يأتي مانشستر سيتي في المركز الـ22 برصيد 8 نقاط، متقدما بنقطة عن سان جيرمان الذي يأتي في المرتبة الـ25.

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المصدر : الجزيرة

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