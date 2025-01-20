موعد مباراة سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة سان جيرمان ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، ويديرها الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

القنوات الناقلة لمباراة سان جيرمان ومانشستر سيتي

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتيها:

beIN Sports HD 1 (تعليق حسن العيدروس)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 7 مباريات، انتهت 4 منها بفوز سيتي وواحدة بفوز سان جيرمان، وانتهت مباراتان بالتعادل.

يتصدر ليفربول البطولة بنظامها الجديد برصيد 18 نقطة، يليه برشلونة بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط.

ويحتل الفريقان مركزين متأخرين، إذ يأتي مانشستر سيتي في المركز الـ22 برصيد 8 نقاط، متقدما بنقطة عن سان جيرمان الذي يأتي في المرتبة الـ25.