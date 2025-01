مصارع إسباني يهدد إسلام ماخاتشيف: سأهزمك بسهولة في "يو إف سي"

وجه الإسباني إليا توبوريا بطل فنون القتالية المختلطة رسالة تحد إلى نظيره الداغستاني إسلام ماخاتشيف بطل الوزن الخفيف في هذه الرياضة.

وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من الفوز السهل الذي حققه ماخاتشيف على البرازيلي ريناتو مويكانو في فئة الوزن الخفيف، وذلك بالنزال الرئيسي في بطولة "يو إف سي 311".

THE LIGHTWEIGHT KING KEEPS THE BELT! 👏 @MAKHACHEVMMA gets the 1st round submission! #UFC311 pic.twitter.com/J2bHS78GfX

وحقق ماخاتشيف فوزه 15 على التوالي في بطولات "يو إف سي"، ليبقى على بُعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي الذي يملكه أندرسون سيلفا، وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكتب توبوريا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" موجها كلامه إلى المقاتل الداغستاني "إسلام، إذا أردت يمكنني القضاء عليك، سأجعل الأمر يبدو سهلا، أراك قريبا".

Islam, if I want to, I can finish you.if I want to, I can knock you out. I'll make it look easy. Se you soon 😉

— Ilia Topuria (@Topuriailia) January 19, 2025