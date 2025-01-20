مصارع إسباني يهدد إسلام ماخاتشيف: سأهزمك بسهولة في "يو إف سي"

وجه الإسباني إليا توبوريا بطل فنون القتالية المختلطة رسالة تحد إلى نظيره الداغستاني إسلام ماخاتشيف بطل الوزن الخفيف في هذه الرياضة.

وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من الفوز السهل الذي حققه ماخاتشيف على البرازيلي ريناتو مويكانو في فئة الوزن الخفيف، وذلك بالنزال الرئيسي في بطولة "يو إف سي 311".

وحقق ماخاتشيف فوزه 15 على التوالي في بطولات "يو إف سي"، ليبقى على بُعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي الذي يملكه أندرسون سيلفا، وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكتب توبوريا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" موجها كلامه إلى المقاتل الداغستاني "إسلام، إذا أردت يمكنني القضاء عليك، سأجعل الأمر يبدو سهلا، أراك قريبا".

Islam, if I want to, I can finish you.if I want to, I can knock you out. I'll make it look easy. Se you soon 😉 — Ilia Topuria (@Topuriailia) January 19, 2025

ويبدو أن توبوريا يخطط لإنهاء سلسلة اللاهزيمة الخاصة بماخاتشيف عبر دعوته بطريقة غير مباشرة لإجراء نزال معه.

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وعن ذلك قالت الصحيفة الإسبانية إن "احتمالات إجراء هذا النزال بين اثنين من أكبر نجوم اليو إف سي لا تزال غير مؤكدة".

وبالتزامن مع ذلك، يركّز توبوريا وفريقه للدفاع عن لقبه كبطل للوزن الخفيف الذي حققه العام الماضي، عندما يواجه الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي مرة أخرى خلال العام الحالي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نجح توبوريا في الحفاظ على لقبه للمرة الأولى، عندما فاز على منافسه الأميركي ماكس هولواي بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من ذلك النزال.

وكان مقررا أن يتواجه ماخاتشيف في الحدث الرئيسي مع النجم الصاعد الأرميني أرمان تساروكيان المصنف الأول في الفئة، قبل أن ينسحب بداعي الإصابة.

وعندما علم ماخاتشيف بانسحاب منافسه الأول واستبداله بمويكانو، قال "أخي، أنا البطل، لا يهمني من هو، سأقاتل أي شخص".