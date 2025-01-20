هل تعرّض برشلونة لظلم تحكيمي أمام خيتافي؟

اتفق حكام سابقون على أحقية برشلونة في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد خيتافي ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط برشلونة في فخ التعادل بهدف لمثله أمام خيتافي، أمس السبت، ليواصل نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة طالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء إثر تعرض زميلهم الفرنسي جول كوندي للمسك بشكل واضح من قبل كريستانوس أوتشا لاعب خيتافي داخل الصندوق، لكن حكم الساحة غونزاليس فورتس ومساعده في تقنية الفيديو المساعد لم يشيرا لأي شيء.

وعلّق الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس على اللقطة بالقول "بالنسبة لي إنها ركلة جزاء، لأن أوتسا أمسك كوندي".

واتفق بيدرو مارتين المحلل التحكيمي عبر إذاعة "كوبي" الإسبانية مع رأي إيتورالدي، حيث قال "هناك مسك، إذن هي ركلة جزاء واضحة".

أما الحكم السابق خافيير إستا دا فيرنانديز فقال "إنها ركلة جزاء واضحة، ولا أفهم لماذا لم يحتسبها غونزاليس فورتس ولماذا لم يتدخل الفار أيضا؟".

وأضاف "الشك حول ما إذا كان كوندي سيصل إلى الكرة من عدمه لا يمنع الحكم أن يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة".

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ولم يختلف حساب "أركيفو فار" على منصة "إكس" والمتخصص في تحليل الحالات التحكيمية في الليغا عن الآراء السابقة.

ونشر الحساب عدة صور للقطة وعلّق عليها "يمسك أوتشي بكوندي بذراعيه ثم يسقط عليه داخل المنطقة، إنها مخالفة".

🖥️💥 El VAR sigue dando luz verde a los agarrones en LaLiga EASports. 👉🏻 Uche agarra por los brazos a Koundé para terminar cayendo sobre él dentro del área. ❌ ES PENALTI. ▪️ Además, el balón se dirige a la zona en la que se produce la infracción. pic.twitter.com/aJgpYIKHCh — Archivo VAR (@ArchivoVAR) January 18, 2025

وأثار هذا القرار غضب الصحافة المقرّبة من برشلونة على اعتبار أنه أثّر بشكل واضح على النتيجة النهائية للمباراة، حيث اتهمت صحيفة "سبورت" الإسبانية لجنة الحكام بمحاباة ريال مدريد.

وقالت الصحيفة "استنتاجنا لما حدث أن برشلونة يُطبّق عليه نظام مختلف عن ريال مدريد، التنافس بهذه الطريقة صعب وفليك (المدرب) بدأ يرى ذلك بوضوح".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الحالي، لكن الفارق قد يتسع إلى 7 في حال فوز ريال مدريد على ضيفه لاس بالماس ضمن الجولة نفسها، وحينها سيقفز النادي الملكي إلى صدارة المسابقة.