شاهد.. جماهير المغرب تحتفل بوقف إطلاق النار في غزة بـ"رجاوي فلسطيني"

احتفل جمهور نادي الرجاء المغربي بقرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال مباراة فريقه ضد مانيما يونيون الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس الأحد، بملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء.

ورفعت الجماهير في المدرجات الأعلام الفلسطينية وصور شهداء قادة المقاومة، مثل أحمد ياسين وإسماعيل هنية ويحيى السنوار، إضافة إلى مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، والناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وأبدعت الجماهير في أداء أغنية "رجاوي فلسطيني" بشكل جماعي.

جمهور #الرجاء_البيضاوي في #المغرب يبدع بأغنية "#رجاوي_فلسطيني" في مدرجات ملعب العربي الزاولي بلقاء الرجاء و #مانييما وذلك احتفالا بوقف اطلاق النار في غزة pic.twitter.com/pZtlbxcYFN — abdallah chamseldeen (@chamseldeen) January 20, 2025

وتزينت المدرجات بلافتات وشعارات ورموز خاصة بفلسطين على غرار لافتة كبيرة كتب عليها:" 470 يوما من الصمود، المقاومة فكرة عنوانها الخلود"، إضافة إلى صور من بطولات المقاومة في غزة وكاريكاتير "حنظلة" الشهير، وشعارات مناصرة للشعب الفلسطيني.

الآن .. الجمهور الكروي المغربي يواكب يوم النصر الفلسطيني من ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء من مبارة الرجاء الرياضي ضد مانيما pic.twitter.com/d56u41cr2N — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) January 19, 2025

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز الرجاء على ضيفه بهدف وحيد، لكنه ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا لاحتلاله المركز الثالث في الجولة الختامية من المجموعة الثانية خلف الجيش المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.