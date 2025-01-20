الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

6 فرق عربية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2024-2025، بعد مشوار طويل وشاق من الإثارة والندية الكروية خاضتها الفرق في دور المجموعات من البطولة القارية.

وتأهلت 8 فرق إلى دور الثمانية من البطولة، وهي:

الهلال السوداني ومولودية الجزائر (المجموعة الأولى)

الجيش الملكي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي (المجموعة الثانية)

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والأهلي المصري (المجموعة الثالثة)

الترجي التونسي وبيراميدز المصري (المجموعة الرابعة)

8️⃣ فرق في صراع قوي من أجل أغلى الألقاب! 🏆 من سيتوج بدوري أبطال إفريقيا 2024/25؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Npg7CaZrc6 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 19, 2025

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المفترض أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة ربع نهائي المسابقة القارية الأم في فبراير/شباط المقبل.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباريات الدور ربع النهائي على الشكل التالي: