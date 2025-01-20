الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025
20/1/2025-|آخر تحديث: 20/1/202503:45 م (توقيت مكة)
6 فرق عربية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2024-2025، بعد مشوار طويل وشاق من الإثارة والندية الكروية خاضتها الفرق في دور المجموعات من البطولة القارية.
وتأهلت 8 فرق إلى دور الثمانية من البطولة، وهي:
- الهلال السوداني ومولودية الجزائر (المجموعة الأولى)
- الجيش الملكي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي (المجموعة الثانية)
- أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والأهلي المصري (المجموعة الثالثة)
- الترجي التونسي وبيراميدز المصري (المجموعة الرابعة)
8️⃣ فرق في صراع قوي من أجل أغلى الألقاب! 🏆
من سيتوج بدوري أبطال إفريقيا 2024/25؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Npg7CaZrc6
— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 19, 2025
موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
من المفترض أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة ربع نهائي المسابقة القارية الأم في فبراير/شباط المقبل.
مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
تقام مباريات الدور ربع النهائي على الشكل التالي:
- مباريات الذهاب من 28-30 مارس/آذار المقبل.
- مباريات الإياب من 4-6 أبريل/نيسان المقبل.
المصدر : مواقع إلكترونية