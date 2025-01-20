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الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

الهلال السوداني 2025 https://x.com/AlHilalSC_/status/1876183345568301129
الهلال السوداني أول فريق تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
20/1/2025-|آخر تحديث: 20/1/202503:45 م (توقيت مكة)

6 فرق عربية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2024-2025، بعد مشوار طويل وشاق من الإثارة والندية الكروية خاضتها الفرق في دور المجموعات من البطولة القارية.

وتأهلت 8 فرق إلى دور الثمانية من البطولة، وهي:

  • الهلال السوداني ومولودية الجزائر (المجموعة الأولى)
  • الجيش الملكي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي (المجموعة الثانية)
  • أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والأهلي المصري (المجموعة الثالثة)
  • الترجي التونسي وبيراميدز المصري (المجموعة الرابعة)

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المفترض أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة ربع نهائي المسابقة القارية الأم في فبراير/شباط المقبل.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباريات الدور ربع النهائي على الشكل التالي:

  • مباريات الذهاب من 28-30 مارس/آذار المقبل.
  • مباريات الإياب من 4-6 أبريل/نيسان المقبل.
المصدر : مواقع إلكترونية

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