برشلونة يمر بأسوأ فترة بتاريخ النادي في الليغا

تعرض برشلونة لانتكاسة أخرى في الدوري الإسباني بعد تعادله مع خيتافي السبت 1-1 معادلا بذلك أسوأ سجل له منذ موسم 2007-2008 في الليغا.

واكتفى البرسا بالتعادل أمام خيتافي 1-1 بعد أن كان متقدما في النتيجة منذ الدقائق الأولى من المباراة.

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وبهذه النتيجة يكون النادي الكتالوني جمع فقط 6 نقاط في 4 مباريات (الفوز على مايوركا والتعادلات ضد بيتيس وسيلتا فيغو وخيتافي).

كذلك عادل أسوأ سلسلة انتصارات في تاريخه في الليغا منذ موسم 2007-2008 تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد حيث تعادل حينئذ أمام كلا من خيتافي وإسبانيول وريكريتيفو، إلى جانب الفوز على فالنسيا.

وتعد هاتان السلسلتان الأسوأ بالنسبة لفريق البلوغرانا في تاريخه.

دوري الأبطال والكأس وكأس السوبر

من الصعب تفسير ما يحدث لفريق برشلونة في الدوري الإسباني، لأنه في المسابقات الأخرى يقدم أداء عاليًا.

ففي دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة المكونة من 36 فريقًا، بفارق ضئيل عن ليفربول.

وفي كأس السوبر تمكن من التتويج باللقب قبل أيام في المملكة العربية السعودية بعد فوز رائع على مدريد بنتيجة 5-2.

وفي مسابقة كأس الملك أيضًا يتقدمون بسرعة جيدة فقد أحرزوا 9 أهداف في الانتصارين ضد بارباسترو وريال بيتيس.

غياب اللمسة الأخيرة

وترى صحيفة "ماركا" أن اداء الفريق في الدوري مختلف، ففي مباراة خيتافي لم يتمكنوا من إنهاء المهمة عندما أتيحت لهم الفرص للقيام بذلك.

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وافتقر الفريق إلى الدقة وهي مشكلة واجهها في العديد من المباريات خلال الشهرين الماضيين.

وهناك مباريات يكون فيها برشلونة مسيطرا تماما، وفي أخرى تغيب عنه النجاعة الهجومية ويهدر لاعبوه فرصا واضحة وسهلة للغاية.

تلقي الأهداف

وتشير "ماركا" إلى أن هناك مشكلة أخرى يواجهها النادي الكتالوني تتعلق بالحفاظ على نظافة الشباك، فقد تلقى لاعبو المدرب الألماني هانسي فليك هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة خلال المباريات الأربع الأخيرة.

وفي الواقع، لم يحافظ إيناكي بينيا على نظافة شباكه في الدوري منذ الكلاسيكو بالبرنابيو في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المدرب هانسي فليك بعد مباراة خيتافي "الأمور لا تسير بالطريقة التي كنا نريدها، خسرنا كثيرا من النقاط، أردنا أن نؤدي بشكل أفضل. أنا سعيد ببداية العام، بدأنا بداية جيد. علينا أن نظهر أننا قادرون على مواصلة هذا الخط".

وأضاف "الآن أمامنا مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، وإن حصلنا على 3 نقاط سنتأهل للدور التالي، لكن يتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل".

مشكلة برشلونة هي أنهم لم يعد لديهم مجال للخطأ، وأهدروا بالفعل تقدما كبيرا عندما كانوا يتصدرون الترتيب، كما أنهم فشلوا في استغلال تعثر أتلتيكو مدريد أمام ليغانيس.

وترى الصحيفة أنه لا تزال هناك مباريات كثيرة متبقية في الليغا، ولكن في الوقت الحالي يواجهون مشاكل كثيرة في استعادة الصدارة.