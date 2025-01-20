ريال مدريد ضد برشلونة في مواجهة محتملة بنهائي كأس ملك إسبانيا

فتحت قرعة الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم الطريق لمواجهة جديدة محتملة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي البطولة.

وأسفرت القرعة التي سحبت اليوم الاثنين عن المواجهات التالية:

ريال مدريد ضد ليغانيس

برشلونة ضد فالنسيا

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي

ريال سوسيداد ضد أوساسونا

وستقام المباريات بين الرابع والسادس من فبراير/شباط المقبل.

وتركت القرعة الفرصة متاحة لإقامة مباراة قمة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي الكأس، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ أكثر من عقد من الزمان.

والتقى ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 18 مرة، وتفوق ريال مدريد في 11 مباراة، في حين حقق النادي الكتالوني 7 انتصارات، بينها مواجهتهما الأخيرة، في نهائي 2014 في فالنسيا.

ومع ذلك، سحق برشلونة ريال مدريد في مباراتين جمعتهما الموسم الحالي، إذ حقق فوزا 4-صفر في سانتياغو برنابيو بالدوري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتفوق 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية في السعودية الأسبوع الماضي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متقدما بنقطتين على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتأخر برشلونة صاحب المركز الثالث بفارق 7 نقاط.