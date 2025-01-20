برشلونة المحير يظهر بوجهين متناقضين هذا الموسم

أثار برشلونة حيرة مشجعيه بعد تراجع نتائج الفريق في الجولات الثماني الأخيرة من الدوري الإسباني رغم البداية القوية للفريق الكتالوني الموسم الحالي 2024-2025.

وسقط "البرسا" أول أمس السبت في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه خيتافي ضمن الجولة الـ20 من الليغا، وهي نتيجة زادت الشكوك حول قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم وفق شبكة "ريليفو".

ولم يعرف برشلونة طعم الفوز سوى مرة واحدة في الجولات الثمانية الأخيرة (5-1 على ريال مايوركا) حيث خسر 4 مباريات وتعادل في 3 منها.

اللافت أن هذه النتائج جاءت بعد انتصارين كبيرين في الليغا الأول على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو (4-0) والثاني على إسبانيول في ديربي كتالونيا (3-1)، وهو ما جعل الشبكة الإسبانية تتساءل عن سر هذا التراجع محليا في وقت يحقق فيه الفريق نتائج رائعة في دوري أبطال أوروبا وأتبع ذلك التتويج بكأس السوبر المحلي.

🔥 ¡Solo 1 victoria del Barça en los últimos 8 partidos en #LaLiga! ❌ 6 puntos de 24 posibles que lo dejan a 5 del Atleti y si el Madrid gana… ¡a 7 de los de Ancelotti! ❔ ¿Crees que al Barça se le aleja la liga? pic.twitter.com/eo94w6bDDw — Diario AS (@diarioas) January 18, 2025

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وقالت ريليفو "برشلونة قادر على إلحاق الهزيمة بريال مدريد في الدوري وكأس السوبر، وعلى بعد خطوة من التأهل المباشر لدور الـ16 من دوري الأبطال، لكنه يخسر الكثير من النقاط في الليغا".

ورغم تراجع النتائج في الدوري يرفض لاعبو برشلونة ومدربهم الألماني هانزي فليك الاستسلام، مؤكدين أن الفريق "سيقاتل حتى النهاية".

وحسب ريليفو "فإنه من الصعب تفسير هذا التراجع، حيث تم في البداية إلقاء اللوم على غياب لامين جمال إذ خسر الفريق أمام ريال سوسيداد (0-1) ثم تعادل 2-2 مع سيلتا فيغو، قبل أن يسقط على أرضه بطريقة صادمة أمام لاس بالماس (1-2) في احتفالية الذكرى الـ125 لتأسيس النادي".

بعد هذه النتائج جاء الفوز الساحق على ريال مايوركا بنتيجة 5-1 في مباراة غاب عنها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن وبعد عودة برشلونة إلى المسار الصحيح واصل "البلوغرانا" ارتكاب نفس الأخطاء ليتعادل مع ريال بيتيس 2-2 في الوقت بدل الضائع.

وبنفس الطريقة الصادمة ضد لاس بالماس، سقط برشلونة على أرضه أمام ليغانيس (0-1)، ثم التعادل مع خيتافي 1-1، وهي مباريات أكدت أن النادي الكتالوني يعاني أمام الفرق التي تضيق المساحات.

الاستثناء الوحيد

الاستثناء كان أمام أتلتيكو مدريد، حيث لعب برشلونة مباراة رائعة لكنه كان سيئ الحظ وخسر في النهاية 1-2 رغم تقدمه بهدف بيدري بالشوط الأول.

وعن تلك الخسارة بالتحديد علّقت ريليفو "لقد فقد برشلونة الصدارة والأفضلية وجزءا من ثقته بنفسه".

على النقيض تماما تبدو نسخة برشلونة الأوروبية مذهلة وبراقة، حيث تحوّلت هذه البطولة من آفة إلى "بلسم" بالنسبة للنادي الكتالوني.

ففي البطولة الأوروبية العريقة سحق برشلونة بايرن ميونخ الألماني 4-1، وفاز خارج أرضه على النجم الأحمر الصربي (5-2) وعلى بوروسيا دورتموند الألماني (3-2).

وبعد 6 مباريات أوروبية فاز برشلونة في 5 وخسر واحدة أمام موناكو، وفيها لعب الفريق بـ10 لاعبين لمدة 80 دقيقة بعد طرد إيريك غارسيا.

وبدأ برشلونة عام 2025 بطريقة رائعة بعد الفوز على بارباسترو وريال بيتيس (4-0 و5-1) على التوالي في كأس الملك، والظفر بكأس السوبر بعد الانتصار على أتلتيك بيلباو وريال مدريد (2-0 و5-2) تواليا، وهي نتائج ذكرت الجميع بأفضل نسخة من برشلونة بقيادة فليك.

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ويسعى "البرسا" للعودة إلى المسار الصحيح عندما يستقبل فالنسيا وديبورتيفو ألافيس على التوالي في الليغا، وفي نفس الوقت ضمان التأهل المباشر للدور التالي بدوري الأبطال عندما يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي منتصف الأسبوع الحالي.