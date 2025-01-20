أموريم الغاضب والمحبط: هذا أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد

بدا البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد محبطا بعد خسارة فريقه 1-3 أمام برايتون ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأحد.

وقال أموريم "تخيلوا ما قد يعنيه هذا لمشجع مانشستر يونايتد. تخيلوا ما قد يعنيه هذا لي. لقد حصلنا على مدرب جديد يخسر أكثر من المدرب السابق. أنا أعلم ذلك تمامًا".

وأضاف "ربما نكون أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد. أعلم أنكم تريدون عناوين رئيسية ولكنني أقول ذلك لأننا يجب أن نعترف بذلك ونغيره. إليكم عناوينكم الرئيسية".

من جهته، قال مواطنه قائد الشياطين الحمر "لا يمكننا أن نشعر بالراحة في التفكير في أن ما يحدث أمر جيد، لأنه ليس كذلك. أنا لست هنا لأخسر المباريات وأكون في الموقف الذي نحن فيه الوقت الحالي".

وأضاف أموريم "تلقينا خسارة جديدة على ملعبنا وهذا أمر غير مقبول" مضيفا "بإمكاننا أن نقدم أداء جيدا في بعض المباريات ولكن مواصلة العروض الجيدة يبقى أمرا صعبا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات".

بعد الخسارة ضد برايتون.. روبن أموريم يفجّرها أمام وسائل الإعلام ويصف فريقه بأنه 'الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد'! 🔥🤯 pic.twitter.com/nyKlqC2Mcq — EPL World (@EPLworld) January 19, 2025

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وتابع مدرب مانشستر يونايتد "الفريق يعاني من توتر واضح، لقد وجدنا صعوبة كبيرة في إدراك التعادل بعد تأخرنا بهدف".

وواصل "نعاني من القلق والتوتر داخل الملعب، ولكن من غير المقبول أن ننهي المباراة بهذا الأداء، ويجب أن نكون فريقا مختلفا بغض النظر عن النتيجة".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن برايتون لعب بأعصاب هادئة، مضيفا "حاولنا ولكن الأداء لم يكن جيدا، وخسرنا مجددا على ملعبنا، هذا غير مقبول ويجب أن يتغير بسرعة".

وأكد أموريم أن تحسين نتائج الفريق يحتاج لبعض الوقت، قائلا "بالطبع سنعاني لفترة، هذا واضح".

وختم تصريحاته بأنه "للأسف سيعاني اللاعبون والجماهير أيضا، لدي طريقة عمل واضحة ولكننا بحاجة لتجاوز هذه الفترة العصيبة، وما نحتاجه واضح للجميع".

وتراجع مانشستر يونايتد بهذه الخسارة للمركز الـ13 برصيد 26 نقطة من 7 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم.