موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
20/1/2025-|آخر تحديث: 20/1/202510:36 م (توقيت مكة)
نستعرض موعد مباراة النصر ضد الخليج، في الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.
تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب نادي الخليج، وتبدأ الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (16:50 بتوقيت القاهرة).
يدخل النصر المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 13 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج -الذي يحتل المركز السابع بـ23 نقطة- في حين انتهت 5 مباريات بالتعادل.
القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخليج
البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:
- SSC1 HD
- SSC1 SD
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.
يتصدر الهلال الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة ويأتي النصر في المركز الرابع بـ29 نقطة.
المصدر : الجزيرة