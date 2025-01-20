موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الخليج، في الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب نادي الخليج، وتبدأ الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (16:50 بتوقيت القاهرة).

يدخل النصر المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 13 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج -الذي يحتل المركز السابع بـ23 نقطة- في حين انتهت 5 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخليج

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتصدر الهلال الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة ويأتي النصر في المركز الرابع بـ29 نقطة.