رياضة|الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

سالم الدوسري Salem Al-Dawsari وسط 29 الهلال عبدالعزيز نور Abdulaziz Noor وسط 24 الوحدة
يتفوق الهلال على الوحدة بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين (وكالات)
20/1/2025-|آخر تحديث: 20/1/202504:57 م (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الوحدة، في الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا، وتبدأ الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت القاهرة).

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يدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 79 انتصارا مقابل 11 انتصار فقط للفتح -الذي يحتل المركز الأخير بـ6 نقاط فقط- في حين انتهت 21 مباراة بينهما بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

  • SSC1 HD
  • SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي، وله 40 نقطة ويأتي الوحدة في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

المصدر : الجزيرة

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