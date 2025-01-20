موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الوحدة، في الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا، وتبدأ الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت القاهرة).

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نصفهم مغاربة.. أعلى 10 لاعبين عرب أجرا في العالم list 2 of 2 هل انتهت أيام نيمار مع الهلال السعودي؟ end of list

يدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 79 انتصارا مقابل 11 انتصار فقط للفتح -الذي يحتل المركز الأخير بـ6 نقاط فقط- في حين انتهت 21 مباراة بينهما بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي، وله 40 نقطة ويأتي الوحدة في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.