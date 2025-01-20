موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر
20/1/2025
نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الوحدة، في الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.
تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا، وتبدأ الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت القاهرة).
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يدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 79 انتصارا مقابل 11 انتصار فقط للفتح -الذي يحتل المركز الأخير بـ6 نقاط فقط- في حين انتهت 21 مباراة بينهما بالتعادل.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة
البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:
- SSC1 HD
- SSC1 SD
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.
يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي، وله 40 نقطة ويأتي الوحدة في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.
المصدر : الجزيرة