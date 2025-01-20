وفاة ميمي الشربيني نجم الأهلي السابق و"أيقونة التعليق العربي"

نعى النادي الأهلي -أكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب- وفاة لاعبه السابق والمعلق التلفزيوني الشهير ميمي الشربيني اليوم الاثنين عن عمر ناهز 87 عاما، كما نعاه الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتألق الشربيني الملقب على نطاق واسع بـ"أيقونة التعليق في الوطن العربي" في خمسينيات وستينيات القرن الماضي مع ناديه والمنتخب المصري الذي فاز معه بكأس أمم أفريقيا 1959.

وقال الأهلي في حسابه على فيسبوك "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمود الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الرياضي الشهير الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

كما نعى العديد من نجوم الكرة المصرية في الأهلي والزمالك وفاة الشربيني.

رحمة الله على الكابتن / ميمى الشربينى .صاحب الصوت العذب والمصطلحات الكروية المميزة وأعظم من قام بالتعليق على مبارايات الساحرة المستديرة . pic.twitter.com/CyKaWFjVoC — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) January 20, 2025

وحقق الشربيني مع الأهلي 9 بطولات، من بينها لقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات في مواسم 1957-1958 و1958-1959 و1960-1961 و1961-1962.

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كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات في مواسم 1957-1958 و1960-1961 و1965-1966.

وحصل الشربيني مع منتخب مصر على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

وبعد اعتزاله كرة القدم نهاية الستينيات تحول الشربيني إلى عالم التعليق الإذاعي والتلفزيوني.

اللي مسمعش تعليق ميمي الشربيني رحمه الله اسمع الجمل والعبارات والتشبيهات الفريدة لهذا الرجل العظيم pic.twitter.com/7jJYjaTEqX — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) January 20, 2025

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا وفاة الشربيني.

وقال الاتحاد في حسابه على فيسبوك "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن ميمي الشربيني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وأحد رموز التعليق الرياضي الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".