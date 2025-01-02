عملة معدنية في البرتغال تحمل صورة رونالدو

تستعد البرتغال لتكريم أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو بشكل غير مسبوق عن طريق إصدار عملة معدنية تحمل صورته نظير إنجازاته الكروية.

ووفقا لبنك البرتغال، سيتم بيع هذه العملة التذكارية -التي تبلغ قيمتها الاسمية 7 يوروهات نسبة إلى الرقم الشهير الخاص برونالدو "سي آر 7" (CR7)- بسعر يساوي 7.50 يوروهات.

وكشف موقع "سبورتون" أنه سيتم سك 25 ألف نسخة فقط من العملة التي تحمل صورة النجم البرتغالي بالإضافة إلى اختصاره الرمزي "CR7". وسيتم توزيعها حصريًا من خلال البنك المركزي البرتغالي.

Portugal lanzará una moneda de 7 euros para honrar a uno de los mejores futbolistas, Cristiano Ronaldo 🇵🇹 🐐https://t.co/ua3Xn13IkG pic.twitter.com/feLsQMOY5Q — Arielipillo (@arielipillo) September 12, 2024

ووفقًا لدان باريت، خبير علم العملات في شركة "باسفيك برشيوس ميتالس"، يمكن أن تصبح هذه العملة سريعًا هدفا لهواة جمع العملات. وقد تصل قيمتها إلى 144 ألف يورو، بسبب ندرتها وهالة رونالدو الاستثنائية في بلده الأصلي.

وعلى سبيل المثال، تباع العملة المعدنية من فئة 2 يورو، التي تحمل صورة الممثلة الأميركية غريس كيلي، والتي سُك منها 20 ألف نسخة، بأكثر من 3 آلاف يورو في الوقت الحالي.

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ورغم أنها قابلة للاستخدام بشكل قانوني في منطقة اليورو، فإن عملة رونالدو الجديدة ستكون موضع اهتمام هواة جمع العملات بشكل أساسي.

ويأتي هذا التكريم ليضاف لعدد من التكريمات التي حظي بها "صاروخ ماديرا" في بلاده، حيث يوجد متحف في بلدته يحمل اسمه.