"مهزلة وسخافة".. الإعلام الإسباني يهاجم برشلونة بعد فشل تسجيل أولمو

أثار فشل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، المتجدد، في تسجيل داني أولمو لعام 2025، وسط المشاكل المالية، ردود فعل سلبية من وسائل الإعلام الإسبانية، وأصبح موسم الفريق الكتالوني مهددا بالانهيار.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني مرة أخرى أنها لن تسجل أولمو، لاعب لايبزيغ السابق، وأيضا باو فيكتور لعام 2025، بسبب قواعد الحد الأقصى للرواتب الفعالة.

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وسيتوجه برشلونة الآن إلى الاتحاد الإسباني في محاولة لحل الوضع قبل مواجهة فريق بارباسترو، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، يوم السبت المقبل في كأس إسبانيا.

وعنونت صحيفة ماركا "برشلونة في يأس"، بينما وصفت صحيفة "لافانغارديا" المهزلة بأنها "سخافة غير مسبوقة".

وتعاقد أولمو مع برشلونة في أغسطس/آب قادما من لايبزيغ، وغاب عن مباراتين قبل أن يتم تسجيله في النهاية. وتعني تعقيدات النظام الإسباني أنه يجب إعادة تسجيله لعام 2025.

وقدم برشلونة بداية جيدة للموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، ولكنه تراجع للمركز الثالث في الدوري الإسباني بعد خسارته آخر مباراتين في 2024.

أولمو يريد انتظار برشلونة

ومن جانب آخر، ذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريسيو رومانو في حسابه على إنستغرام أن موقف أولمو لم يتغير حتى الآن، ولا يزال يريد انتظار برشلونة غم عدم تسجيله.

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وقال رومانو: "على الرغم من وجود بند لإنهاء عقده ويصبح لاعبا حرًا، إلا أنه لم يقم بتفعيله لأن داني ووكلائه يريدون انتظار برشلونة كأولوية مطلقة مرة أخرى".

وذكرت صحيفة "سبورت": "تترقب أوروبا بسعادة وضع برشلونة وأولمو.. مشيرة إلى أن أندية باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ وأرسنال ومانشستر سيتي مهتمة بضم اللاعب.

ويعاني برشلونة أزمة مالية منذ سنوات، وكانت سببا رئيسيا في رحيل ليونيل ميسي. ورغم الجراح المالية، يتم إعادة بناء ملعب كامب نو بالكامل.