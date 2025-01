نوتنغهام فورست.. الحصان الأسود للبريميرليغ وقاهر ليفربول

رغم الأداء الرائع الذي يقدّمه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فإن هناك فريقا آخر غير متوقع يشاركه النجومية خلال منافسات الموسم الجاري 2024-2025، ألا وهو نوتنغهام فورست.

وفي إحدى المفاجآت التي اعتاد عشاق الدوري الإنجليزي عليها، أنهى نوتنغهام فورست مرحلة الذهاب من البريميرليغ في المركز الثالث برصيد 37 نقطة متقدما على العديد من الفرق الكبرى على غرار تشلسي ومانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

ومنذ بداية الموسم الحالي للبريميرليغ، حقق نوتنغهام فورست نتائج رائعة استحق بها احتلال المركز الثالث، فقد فاز في 11 مباراة وتعادل 4 مرات وخسر مثلها.

ولعل الانتصار الأبرز الذي حققه نوتنغهام فورست حتى الآن جاء على حساب ليفربول المتصدر في 14 سبتمبر/أيلول 2024 ضمن الجولة الرابعة، بهدف وحيد سجله كالوم هودسون أودوي وهي بالمناسبة الهزيمة الوحيد للريدز هذا الموسم حتى الآن.

أما بقية الانتصارات فجاءت أمام أندية ساوثهامبتون وكريستال بالاس وإيبسويتش تاون وتوتنهام هوتسبير (1-0) وليستر سيتي (3-1) ووست هام يونايتد (3-0) ومانشستر يونايتد في أولد ترافورد (3-2) وأستون فيلا (2-1) وبرينتفورد وإيفرتون (2-0).

الفوز الأخير على إيفرتون كان الخامس على التوالي لنوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي، وهي أطول سلسلة انتصارات للفريق في البريميرليغ منذ عام 1995.

كما تعادل مع بورنموث ووولفرهامبتون وتشلسي (1-1) ومع برايتون (2-2)، فيما خسر أمام كل من فولهام (0-1) ونيوكاسل يونايتد (1-3) وأرسنال ومانشستر سيتي (0-3).

ويعيد ما يقدمه الفريق هذا الموسم إلى الأذهان ذلك المستوى الرائع الذي قدمه نوتنغهام فورست في أواخر سبيعينيات القرن الماضي حين تُوج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي موسم 1978-1979، لكن المشجعين يدركون صعوبة تكرار الأمر حاليا بسبب قوة ليفربول.

لكن وفي حال واصل نوتنغهام فورست تحقيق هذه النتائج المذهلة وإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى فإنه سيعود للظهور مجددا في منافسات دوري أبطال أوروبا، البطولة الأوروبية العريقة التي فاز فيها الفريق مرتين متتاليتين موسمي 1978-1979 و1979-1980.

وحسب شبكة "فوكس سبورتس" (foxsports) فإن أحد الأسباب الرئيسية لتألق نوتنغهام فورست هذا الموسم هو امتلاكه حارس المرمى ماتز سيلز صاحب أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة في البريميرليغ بواقع 8 مباريات كما قام بالعديد من التصديات الحاسمة طوال النصف الأول من الموسم.

وعبّر البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام عن فخره الشديد بما يقدّمه فريقه هذا الموسم حيث قال بعد الفوز على إيفرتون "نحن نستمتع بالفوز ونستمتع بشكل خاص من أجل جماهيرنا السعيدة".

وأضاف الفائز بجائزة مدرب الشهر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "هذا ما يتعين علينا القيام به معا، دعونا نستمتع بما نقدمه ونقاتل من أجل الفوز في كل مباراة، لكن لا شيء تغير حتى الآن علينا أن ندرك أننا لم نحقق أي شيء حتى الآن".

"They are giving everything that they have. That's why we are so proud." ❤️

من جهته، أبدى مالك نوتنغهام فورست، إيفانغيلوس ماريناكيس سعادته بما حققه الفريق حتى الآن مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيواصل السعي نحو إعادة الفريق إلى أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

ونشر الحساب الرسمي لنوتنغهام على منصة "إكس" رسالة ماريناكيس وأهم ما قال فيها "في عام 2024 قطعنا خطوات كبيرة إلى الأمام في حلمنا بإعادة نوتنغهام فورست إلى القمة، لقد أنهينا العام في المركز الثاني في الجدول بعد عروض رائعة وفزنا على أفضل الفرق".

Below follows a New Year’s message from the owner of Nottingham Forest, Evangelos Marinakis:

I wish the entire Forest Family – our magnificent supporters, our players, our coach, and our staff – a New Year filled with happiness, health and success!

In 2024, we made great… pic.twitter.com/9LMKK14Y3G

