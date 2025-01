هكذا استلهم الأسطورة محمد علي ضربته القاضية من بروس لي

استخدم أسطورة الملاكمة العالمية الراحل محمد علي كلاي لكمة خاصة تعلمها من بروس لي بطل الكونغ فو لإسقاط الملاكم البريطاني ريتشارد دان بالضربة القاضية.

عندما نظم النزال في عام 1976، كان الأيقونة الأميركية يبلغ من العمر 34 عاما ومصنفا على أنه "ملِك الوزن الثقيل"، وسبق أن هزم جورج فورمان في "نزال الأدغال"، واستعاد لقبه الذي خسره سابقا.

شهد النصف الأول من العام التالي قيام علي بـ3 دفاعات في 4 أشهر ضد منافسين أقل شأنا. وكان من المقرر أن تكون الثالثة من هذه المباريات ضد بطل أوروبا في ميونخ بألمانيا.

كان البطل المحلي الألماني بيرند أوغست على وشك المنافسة على اللقب. وكان عليه أن يجتاز معركة أخيرة مع بطل بريطانيا والكومنولث ريتشارد دان من أجل تأمين مكانه منافسا لكلاي.

كان من المتوقع أن يفوز أوغست -الذي لم يُهزم سوى مرتين فقط- بينما انقاد دان خلال مسيرته لـ9 هزائم.

ومع ذلك، قدم دان أداء رائعا، وأسقط أوغست بعد 3 جولات ليحصل على لقب أوروبا، وضرب موعدا لمنازلة البطل العالمي محمد علي.

ويوم 24 مايو/أيار 1976، سافر دان إلى ميونخ لمواجهة الملاكم الأعظم على مر العصور، وأصبح من المشاهير بين عشية وضحاها عندما تم تأكيد المواجهة.

وخلال النزال، بذل دان جهدا كبيرا، وحاول إزعاج البطل، لكن في النهاية، تفوق عليه كلاي بشكل كبير ووجد نفسه مطروحا على الأرض 5 مرات.

