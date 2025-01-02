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هكذا استلهم الأسطورة محمد علي ضربته القاضية من بروس لي

European heavyweight champion Richard Dunn of Great Britain falls to the canvas after receiving blow from world heavyweight champion Muhammad Ali in fifth round of title bout on Tuesday, May 25, 1976 at the Munich Olympic Hall. Ali was declared winner of the bout before the round ended. (AP Photo)
الضربة القاضية التي أسقط بها محمد علي غريمه ريتشارد دان كانت الأخيرة في مسيرته (أسوشيتد برس)
2/1/2025

استخدم أسطورة الملاكمة العالمية الراحل محمد علي كلاي لكمة خاصة تعلمها من بروس لي بطل الكونغ فو لإسقاط الملاكم البريطاني ريتشارد دان بالضربة القاضية.

عندما نظم النزال في عام 1976، كان الأيقونة الأميركية يبلغ من العمر 34 عاما ومصنفا على أنه "ملِك الوزن الثقيل"، وسبق أن هزم جورج فورمان في "نزال الأدغال"، واستعاد لقبه الذي خسره سابقا.

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شهد النصف الأول من العام التالي قيام علي بـ3 دفاعات في 4 أشهر ضد منافسين أقل شأنا. وكان من المقرر أن تكون الثالثة من هذه المباريات ضد بطل أوروبا في ميونخ بألمانيا.

تألق دان

كان البطل المحلي الألماني بيرند أوغست على وشك المنافسة على اللقب. وكان عليه أن يجتاز معركة أخيرة مع بطل بريطانيا والكومنولث ريتشارد دان من أجل تأمين مكانه منافسا لكلاي.

كان من المتوقع أن يفوز أوغست -الذي لم يُهزم سوى مرتين فقط- بينما انقاد دان خلال مسيرته لـ9 هزائم.

ومع ذلك، قدم دان أداء رائعا، وأسقط أوغست بعد 3 جولات ليحصل على لقب أوروبا، وضرب موعدا لمنازلة البطل العالمي محمد علي.

ويوم 24 مايو/أيار 1976، سافر دان إلى ميونخ لمواجهة الملاكم الأعظم على مر العصور، وأصبح من المشاهير بين عشية وضحاها عندما تم تأكيد المواجهة.

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وخلال النزال، بذل دان جهدا كبيرا، وحاول إزعاج البطل، لكن في النهاية، تفوق عليه كلاي بشكل كبير ووجد نفسه مطروحا على الأرض 5 مرات.

الضربة القاضية اللغز

جاءت الضربة القاضية النهائية في الجولة الخامسة، إذ سحق كلاي الملاكم البريطاني بيده اليمنى بلكمة فائقة السرعة كشف لاحقا عن أنه تعلمها من أستاذ التايكوندو الكبير جون ري.

ووصف ري هذه الضربة بأنها "الضربة القاضية" وأوضح أنه تعلمها من الأسطوري بروس لي.

وضربة "أكيو بانش" (AccuPunch) هي عبارة عن تسديدة سريعة تعتمد على وقت رد الفعل البشري، ويتم تنفيذها بسرعة كبيرة لدرجة أنها تصيب هدفها قبل أن يتمكن دماغ الخصم من الاستجابة لصدها.

وبينما لم يكشف كلاي عن الأسرار الكاملة لهذه التقنية، قال ري "إنها تعمل في اللحظة التي تقرر فيها الضربة، ولا يوجد وقت تأخير على الإطلاق".

وأضاف "إنها فورية. تتحرك بسرعة هائلة دون سابق إنذار وتتسارع مثل الرصاصة في أثناء الطيران. بالكاد يمكنك رؤيتها".

بعد أن تعرض لضربة باليد اليمنى السريعة، نهض دان مترنحا، ولوح الحكم هربرت تومسر لينهي النزال، بينما كان كلاي يستعرض مهاراته.

وقال دان عن مواجهة كلاي: "كانت أكبر مفاجأة في حياتي، لم أكن أعرف ماذا أفعل، ولم أكن أعرف ماذا أقول؛ لقد كنت مذهولا".

أما بالنسبة إلى محمد علي كلاي، فكان ذلك الفوز بالضربة القاضية هو الأخير في مسيرته التاريخية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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