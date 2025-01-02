هكذا استلهم الأسطورة محمد علي ضربته القاضية من بروس لي

استخدم أسطورة الملاكمة العالمية الراحل محمد علي كلاي لكمة خاصة تعلمها من بروس لي بطل الكونغ فو لإسقاط الملاكم البريطاني ريتشارد دان بالضربة القاضية.

عندما نظم النزال في عام 1976، كان الأيقونة الأميركية يبلغ من العمر 34 عاما ومصنفا على أنه "ملِك الوزن الثقيل"، وسبق أن هزم جورج فورمان في "نزال الأدغال"، واستعاد لقبه الذي خسره سابقا.

شهد النصف الأول من العام التالي قيام علي بـ3 دفاعات في 4 أشهر ضد منافسين أقل شأنا. وكان من المقرر أن تكون الثالثة من هذه المباريات ضد بطل أوروبا في ميونخ بألمانيا.

تألق دان

كان البطل المحلي الألماني بيرند أوغست على وشك المنافسة على اللقب. وكان عليه أن يجتاز معركة أخيرة مع بطل بريطانيا والكومنولث ريتشارد دان من أجل تأمين مكانه منافسا لكلاي.

كان من المتوقع أن يفوز أوغست -الذي لم يُهزم سوى مرتين فقط- بينما انقاد دان خلال مسيرته لـ9 هزائم.

ومع ذلك، قدم دان أداء رائعا، وأسقط أوغست بعد 3 جولات ليحصل على لقب أوروبا، وضرب موعدا لمنازلة البطل العالمي محمد علي.

ويوم 24 مايو/أيار 1976، سافر دان إلى ميونخ لمواجهة الملاكم الأعظم على مر العصور، وأصبح من المشاهير بين عشية وضحاها عندما تم تأكيد المواجهة.

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وخلال النزال، بذل دان جهدا كبيرا، وحاول إزعاج البطل، لكن في النهاية، تفوق عليه كلاي بشكل كبير ووجد نفسه مطروحا على الأرض 5 مرات.

#OnThisDay May 24, 1976 Muhammad Ali TKOs Richard Dunn in the 5th round for the heavyweight boxing title in Munich. This was the final knockout victory of Ali's career. pic.twitter.com/kR7ZVKCK1U — On This Day in Sports (@SportsHistoryD) May 24, 2024

الضربة القاضية اللغز

جاءت الضربة القاضية النهائية في الجولة الخامسة، إذ سحق كلاي الملاكم البريطاني بيده اليمنى بلكمة فائقة السرعة كشف لاحقا عن أنه تعلمها من أستاذ التايكوندو الكبير جون ري.

ووصف ري هذه الضربة بأنها "الضربة القاضية" وأوضح أنه تعلمها من الأسطوري بروس لي.

وضربة "أكيو بانش" (AccuPunch) هي عبارة عن تسديدة سريعة تعتمد على وقت رد الفعل البشري، ويتم تنفيذها بسرعة كبيرة لدرجة أنها تصيب هدفها قبل أن يتمكن دماغ الخصم من الاستجابة لصدها.

وبينما لم يكشف كلاي عن الأسرار الكاملة لهذه التقنية، قال ري "إنها تعمل في اللحظة التي تقرر فيها الضربة، ولا يوجد وقت تأخير على الإطلاق".

وأضاف "إنها فورية. تتحرك بسرعة هائلة دون سابق إنذار وتتسارع مثل الرصاصة في أثناء الطيران. بالكاد يمكنك رؤيتها".

بعد أن تعرض لضربة باليد اليمنى السريعة، نهض دان مترنحا، ولوح الحكم هربرت تومسر لينهي النزال، بينما كان كلاي يستعرض مهاراته.

وقال دان عن مواجهة كلاي: "كانت أكبر مفاجأة في حياتي، لم أكن أعرف ماذا أفعل، ولم أكن أعرف ماذا أقول؛ لقد كنت مذهولا".

أما بالنسبة إلى محمد علي كلاي، فكان ذلك الفوز بالضربة القاضية هو الأخير في مسيرته التاريخية.