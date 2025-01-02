توقعات نجوم سابقين للفائز ببطولة "خليجي 26"

كشف نجمان سابقان في منتخبي الكويت والإمارات لكرة القدم عن توقعاتهما بشأن الفائز المحتمل ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقامة حاليا في دولة الكويت.

كذلك أشادا بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة التي وصلت إلى محطتها الأخيرة، حيث تجمع المباراة النهائية يوم السبت المقبل بين عُمان والبحرين.

وقال حسين المكيمي حارس المرمى السابق لمنتخب الكويت إن البطولة فاقت التوقعات من حيث التنظيم والأداء الفني للمنتخبات المشاركة بسبب وجود عناصر الصف الأول في كل منها.

وأكد المكيمي أن منتخبي البحرين وعُمان يستحقان الوصول إلى المباراة النهائية، ورشح الأحمر العماني لحصد اللقب.

ويرى المكيمي أن منتخب العراق الذي ودع البطولة من الدور الأول يعاني من مشاكل إدارية وليست فنية، في حين حمل مسؤولية فشل السعودية في الخروج من الدور نصف النهائي للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن محمد لاعب منتخب الإمارات السابق أن بطولة "خليجي 26" كانت ناجحة بكل المقاييس فنيا وجماهيريا وإعلاميا، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الجميع في الكويت.

وعن خروج منتخب الإمارات من الدور الأول، قال المكيمي إن المدرب واللاعبين يتحملون الفشل والإقصاء المبكر، مضيفا أن "الأبيض" افتقد للمهاجم الصريح القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف.

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واتفق محمد مع المكيمي على أحقية منتخبي عُمان والبحرين في بلوغ النهائي، معتبرا البحرين الأوفر حظا بالتتويج باللقب.

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لحوالي 60 ألف مشجع المباراة النهائية لخليجي 26 بين البحرين وعُمان يوم السبت المقبل.

ويحلم منتخب البحرين بالتتويج بأول ألقابه في كأس الخليج، بينما يسعى المنتخب العماني لنيل اللقب الثاني بعد الأول الذي حصده عام 2009.