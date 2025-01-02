الأهلي والهلال والترجي يقتربون من التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

تمتلك 3 فرق عربية فرصة حسم تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هي: الأهلي المصري من أرض مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح الجولة الرابعة لدور المجموعات الجمعة، والهلال السوداني عندما يستضيف مولودية الجزائر في نواكشوط، والترجي التونسي من أرض مضيفه بيراميدز المصري الأحد.

ويتطلع ممثلا المغرب لتحقيق الفوز الذي يضمن للجيش الملكي اقترابه من التأهل ويحيي آمال الرجاء الرياضي.

ثأر جزائري

يأمل شباب بلوزداد أن يرد الاعتبار عندما يستضيف الأهلي غدا على ملعب "5 جويلية" في الجزائر ضمن المجموعة الثالثة، بعدما جرح بطل الموسم الماضي كبرياءه باكتساحه ذهابا 6-1 في القاهرة، بينما يعي "نادي القرن" أن الفوز يضمن تأهله مبكرا.

ويتصدر الأهلي برصيد 7 نقاط أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (5) وبلوزداد الثالث (3) وستاد أبيدجان العاجي (نقطة).

وحشد المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر القوة الضاربة ولا سيما إثر خيبة التعادل سلبًا مع إنبي محليا، إذ أعاد ضم الحارس محمد الشناوي والمهاجم محمود عبد المنعم "كهربا"، في حين يغيب عمر كمال والمغربي رضا سليم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

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وسيبحث بلوزداد عن إنعاش آماله والثأر لخسارته القاسية التي "هزت استقرار الفريق وأثرت في بعض اللاعبين"، حسب مديره الفني عبد القادر عمراني.

ويستعيد الفريق جهود مهاجمه المخضرم إسلام سليماني بعد انتهاء أزمته مع مدربه إثر خلافات حادة بينهما بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية في المواجهات السابقة.

العلامة الكاملة

ويتأهب الهلال لمتابعة مشواره الرائع عندما يستضيف مولودية الجزائر في ملعبه البيتي "شيخا ولد بيديا" في نواكشوط ضمن المجموعة الأولى.

ويدخل فريق "الجوهرة الزرقاء" اللقاء ساعيًا إلى تجديد فوزه على أعرق الأندية الجزائرية بعدما أسقطه بهدف ذهابًا، ومن ثم التأهل بجدارة واستحقاق، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية.

ورأى مدربه الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغيه أن المباراة صعبة "ولا بد لنا من حسم التأهل وعدم تأجيله لآخر جولتين، ووجودنا في الصدارة ليس مبررًا للتراخي؛ يجب أن نلعب بجدية ومسؤولية فنحن لم نتأهل بعد"، موضحا "نحن ضمن أفضل 16 فريقا في القارة، وحاليا نستهدف أن نكون ضمن أفضل 8. نتعامل مع الأمور هنا كمراحل ولا نستعجل".

وتعرض الهلال لخسارة أولى هذا الموسم أمام الشمال 0-1 في الدوري الموريتاني الذي يخوض غماره مع غريمه التقليدي المريخ بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في السودان بفعل الحرب الأهلية.

وتزخر تشكيلة إيبينغيه بالدوليين، في مقدمتهم المهاجم محمد عبد الرحمن "غربال" والحارس علي أبو عشرين وياسر مزمل والموريتاني غيسوما فوفانا.

ويتصدر الهلال بـ9 نقاط أمام المولودية (4) ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي (نقطتان) ويانغ أفريكانز التنزاني (نقطة واحدة).

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ويعي المولودية أنه لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد إبقاء آماله، رغم افتقاد مدربه التونسي الجديد خالد بن يحيى عناصر مؤثرة ولا سيما صانع اللعب زكريا نعيجي إضافة إلى احتمال غياب المهاجم آندي ديلور.

الترجي لإنجاز المهمة

ويحتضن ملعب الدفاع الجوي في القاهرة القمة العربية الخالصة بين بيراميدز وضيفه الترجي ضمن المجموعة الرابعة.

ويتطلع الترجي إلى تكرار فوزه ومن ثم حسم تأهله، بينما يسعى صاحب الضيافة إلى الثأر لخسارته في رادس وإنعاش آماله.

ويدخل فريق "باب سويقة" اللقاء بمعنويات مرتفعة إثر حسمه "الكلاسيكو" المحلي على حساب غريمه الصفاقسي 1-0 ضمن الدوري المحلي.

La puissance 👊🏻🇧🇪 pic.twitter.com/rUnTRvzSj2 — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) December 29, 2024

ويمتلك مدربه الروماني لورنتسيو ريغيكامف تشكيلة متجانسة يقودها الجزائري يوسف البلايلي والبرازيلي يان ساس، كما يمكنه الاعتماد على اللاعب الجديد إلياس بوزيان الظهير الآتي من فاستيراس السويدي.

ويأمل بيراميدز ومدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش رد الاعتبار رغم موجة الغيابات التي تضرب الفريق، وفي مقدمتها إبراهيم عادل لأسباب خاصة ورمضان صبحي ومهند لاشين بسبب الإصابات.

ويتصدر الترجي بـ7 نقاط أمام بيراميدز (4)، وساغرادا إسبرانسا الأنغولي (2) بفارق الأهداف أمام دجوليبا المالي، ويلتقي الأخيران الأحد في باماكو.

حظوظ مغربية متفاوتة

ويبحث الجيش الملكي عن قفزة كبيرة باتجاه دور الثمانية عندما يستضيف أونيون مانييما الكونغولي الديمقراطي في مكناس السبت في المجموعة الثانية.

وستكون تشكيلة مدربه الفرنسي أوبير فيلود مكتملة بعد شفاء المصابين، فضلا عن ارتفاع المعنويات بعد تحقيق الفريق 3 انتصارات متتالية في أسبوع ضمن الدوري المحلي.

ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 5 نقاط مناصفة مع صنداونز الجنوب أفريقي، بينما يحتل مانييما المركز الثالث (3) أمام الرجاء (نقطة).

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ويخوض الرجاء مواجهة مصيرية ضد ضيفه صنداونز السبت في الدار البيضاء.

ويقود الرجاء المدرب المؤقت حفيظ عبد الصادق، على وقع ارتباك كبير خلفه إقالة البرتغالي ريكاردو سابينتو والتضارب في تعيين بديله الأرجنتيني ميغيل أنخل غاموندي الذي وقع على عقده إلكترونيا إلا أنه رفض تسلّم المهمة بسبب رفض مجلس الإدارة شروطه.

ولا يسمح لعبد الصادق الإشراف على الفريق في أرض الملعب بسبب عدم توفره على شهادة التدريب الاحترافية.