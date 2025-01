10 نجوم فشلوا في عالم التدريب

أبقى عدد من أساطير كرة القدم على صلتهم بالملاعب بعد الاعتزال من بوابة التدريب، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا مع أنديتهم، فلم يثبتوا نجاحات مثل تلك التي حققوها حينما كانوا لاعبين.

ففي حين حقق أمثال كارلو أنشيلوتي، وبيب غوارديولا، ويوهان كرويف نجاحات كبيرة في مجال التدريب، كافح عديد من النجوم السابقين ليصبحوا مدربين عظماء لأسباب لا حصر لها.

بعد سلسلة مروعة من الهزائم، أنهى واين روني عقده بالتراضي مع فريق بليموث أرغايل المنتمي لدوري الدرجة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2024.

تولى مهاجم إنجلترا ونجم مانشستر يونايتد السابق مسؤولية أرغايل في بداية الموسم، لكن سلسلة من النتائج السيئة جعلت الفريق يتذيل الترتيب ويصارع من أجل تفادي الهبوط.

وشهد روني إخفاقات مماثلة في مجال التدريب مع أندية برمنغهام سيتي وديربي كاونتي ودي سي يونايتد، ويبدو أن مسيرة روني التدريبية قد وصلت إلى الحضيض حسب وصف الصحافة البريطانية.

بعد أن رشحه البعض لخلافة يورغن كلوب في ليفربول، فشل جيرارد في تحقيق نجاحات كبيرة مع أستون فيلا، مما جعل النادي يستعين بخدمات الإسباني أوناي إيمري.

يكافح جيرارد حاليا مع الاتفاق السعودي رغم أن قائد إنجلترا السابق تحت تصرفه أسماء لامعة، مثل جورجينهو فاينالدوم وديماراي غراي ومهاجم ليون السابق موسى ديمبيلي.

يُعتبر مارادونا على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، لكنه فشل في تكرار نجاحاته كلاعب خلال العامين اللذين قضاهما في تدريب المنتخب الأرجنتيني بداية من 2008، إذ أخفق في التتويج بكأس العالم في 2010 لتتم إقالته لاحقا.

بعد 14 شهرًا، تولى مسؤولية نادي الوصل الإماراتي، وقاد الفريق إلى المركز الثامن في الدوري المحلي في موسمه الوحيد.

كان ستويتشكوف يأمل في تكرار نجاحه الدولي -الذي حققه حينما كان لاعبا- عندما تولى مسؤولية تدريب منتخب بلغاريا عام 2004، لكنه أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2006 وكأس الأمم الأوروبية 2008.

ولاحقا، أشرف ستويتشكوف على تدريب سيلتا فيغو الإسباني، وكان شاهدا على هبوط النادي من الدوري الإسباني عام 2007.

تم تعيين المدافع السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا من قبل فالنسيا في ديسمبر/كانون الأول 2015، على الرغم من عدم تحدثه الإسبانية أو امتلاكه أي خبرة في التدريب.

فشل في الفوز بأي من مبارياته التسع الأولى في الدوري الإسباني، قبل أن يعاني من هزيمة مهينة 7-0 أمام برشلونة في كأس الملك.

Valencia's ex-president on Gary Neville:

"That Englishman we had, he was honestly the worst coach I've ever seen in my life." pic.twitter.com/TlTdlyygTp

— Players Sayings (@PlayersSayings) January 8, 2017