رياضة|رياضات أخرى|المجر ( هنغاريا )

وفاة أكبر بطلة أولمبية بعمر 103 أعوام

صور للبطلة الأولمبية السابقة Agnes Keleti
المجرية أغنيس كيليتي فازت بـ10 ميداليات أولمبية (وكالات)
2/1/2025

تُوفيت المجرية أغنيس كيليتي وهي أكبر بطلة أولمبية في رياضة الجمباز، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 103 أعوام.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كيليتي نُقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة المجرية بودابست يوم 25 ديسمبر/كانون الثاني الماضي بعد معاناتها من الالتهاب الرئوي قبل أن يُعلن عن وفاتها.

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وتُعد كيليتي أعظم لاعبة جمباز في تاريخ المجر وفق الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية، علما بأنها فازت بـ10 ميداليات أولمبية من بينها 5 ذهبيات.

وشاركت كيليتي في الألعاب الأولمبية الصيفية في هلسنكي 1952 وملبورن 1956، وفيهما حصدت ميدالياتها العشر بواقع 4 في الأولى (ذهبية وفضية وبرونزيتين) و6 في الثانية (4 ذهبيات وفضيتين).

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وكان من المقرر أن تظهر كيليتي للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية بدورة لندن 1948، لكن إصابة في الكاحل حرمتها من ذلك.

 

ووُلدت أغنيس كيليتي في بودابست يوم 9 يناير/كانون الثاني 1921، وانضمت إلى الرابطة الوطنية للجمباز في عام 1938، ثم فازت بأول بطولة محلية عام 1940.

وفي أبريل/نيسان 2019 أصبحت كيليتي أكبر بطلة أولمبية على قيد الحياة بعد وفاة الفنلندية ليديا وايدمان بطلة التزلج على الجليد.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت كيليتي في مقابلة أُجريت معها عام 2012 "بنظري كانت الرياضة مجرد وسيلة لرؤية العالم، ربما لهذا السبب لم أشعر بالتوتر أبدا".

وأضافت "كان الناس يقولون إنهم يشعرون بالخوف قبل المشاركة في البطولات لكن هذا لم يحدث معي قط، كان الجمباز مجرد جزء من حياتي".

المصدر : مواقع إلكترونية

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