وفاة أكبر بطلة أولمبية بعمر 103 أعوام

تُوفيت المجرية أغنيس كيليتي وهي أكبر بطلة أولمبية في رياضة الجمباز، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 103 أعوام.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كيليتي نُقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة المجرية بودابست يوم 25 ديسمبر/كانون الثاني الماضي بعد معاناتها من الالتهاب الرئوي قبل أن يُعلن عن وفاتها.

Agnes Keleti, doyenne mondiale des champions olympiques, s'est éteinte ce jeudi, à 103 ans. La gymnaste hongroise a remporté cinq médailles d'or, la première aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952

➡️ https://t.co/cgS8m2dtWr pic.twitter.com/kZWJByoq9D — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 2, 2025

وتُعد كيليتي أعظم لاعبة جمباز في تاريخ المجر وفق الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية، علما بأنها فازت بـ10 ميداليات أولمبية من بينها 5 ذهبيات.

وشاركت كيليتي في الألعاب الأولمبية الصيفية في هلسنكي 1952 وملبورن 1956، وفيهما حصدت ميدالياتها العشر بواقع 4 في الأولى (ذهبية وفضية وبرونزيتين) و6 في الثانية (4 ذهبيات وفضيتين).

103 évesen elhunyt Keleti Ágnes, a világ legidősebb olimpiai bajnoka. 😢 🖤 pic.twitter.com/cBiliwgTFO — Nemzeti Sport (@NSOnline) January 2, 2025

إعلان

وكان من المقرر أن تظهر كيليتي للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية بدورة لندن 1948، لكن إصابة في الكاحل حرمتها من ذلك.

World’s oldest living gold medallist Agnes Keleti dies at 103 #KFMSports Details: https://t.co/osi2iaNg8w pic.twitter.com/18AxID5Rbl — 933 KFM (@933kfm) January 2, 2025

ووُلدت أغنيس كيليتي في بودابست يوم 9 يناير/كانون الثاني 1921، وانضمت إلى الرابطة الوطنية للجمباز في عام 1938، ثم فازت بأول بطولة محلية عام 1940.

وفي أبريل/نيسان 2019 أصبحت كيليتي أكبر بطلة أولمبية على قيد الحياة بعد وفاة الفنلندية ليديا وايدمان بطلة التزلج على الجليد.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت كيليتي في مقابلة أُجريت معها عام 2012 "بنظري كانت الرياضة مجرد وسيلة لرؤية العالم، ربما لهذا السبب لم أشعر بالتوتر أبدا".

وأضافت "كان الناس يقولون إنهم يشعرون بالخوف قبل المشاركة في البطولات لكن هذا لم يحدث معي قط، كان الجمباز مجرد جزء من حياتي".