موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويأمل الأهلي في تكرار فوزه العريض على منافسه الجزائري بـنتيجة 6-1 في مباراة الذهاب في القاهرة.

ويحتل "المارد الأحمر" صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد، ويأتي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في المركز الثاني بـ5 نقاط.

أما شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث (3 نقاط)، فسيحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للثأر الكروي من الأهلي بعد الخسارة القاسية.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الجمعة الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب "20 أوت 1956″، وتنطلق العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة (21:00)، الثامنة (20:00) بتوقيت الجزائر.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:

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