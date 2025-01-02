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مورينيو يعترف بأكبر خطأ في مسيرته التدريبية

Real Madrid's new coach Jose Mourinho (R) of Portugal holds his Real Madrid shirt next to club president Florentino Perez as they pose at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, May 31, 2010. Mourinho, who signed a four-year contract, signalled a determination to do things his way and make subtle changes to the way Real Madrid operate after he was unveiled as coach on Monday. REUTERS/Elisa Estrada/Realmadrid.com (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER IMAGES OF THE DAY)
مورينيو (يمين) ندم على تجاهل طلب بيريز له بالبقاء مدربا لريال مدريد عام 2013 (رويترز)
2/1/2025

أقر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي بخطئه عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد الإسباني قبل 11 عاما، رغم تمسك الرئيس فلورنتينو بيريز به.

وترك مورينيو ريال مدريد عام 2013 بعد أن قضى 3 مواسم قاد فيها "الميرنغي" للتتويج بـ3 ألقاب محلية أبرزها الدوري الإسباني موسم 2011-2012 والذي حصد فيه "الملكي" 100 نقطة (رقم قياسي)، لكن "السبيشل ون" أخفق في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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وقال مورينيو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما قررت الرحيل عن ريال مدريد قال لي بيريز لا تغادر الآن، لقد قمت مع الفريق بالجزء الأصعب، والآن وقت النجاح".

وأضاف البرتغالي: "كنت أعلم حينها أن الأمر على هذا النحو (النجاح) وكان البقاء هو القرار الصحيح، لكنني أردت العودة إلى تشلسي بعد 3 سنوات صعبة في إسبانيا. لقد كان خيارا عاطفيا".

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وتابع: "قولي لا، لفلورنتينو بيريز، يظل أحد أكبر القرارات التي ندمت عليها".

ولم يكن هذا الأمر هو الوحيد الذي ندم عليه مورينيو (61 عاما) في مسيرته التدريبية، واعترف بأنه كان عليه الرحيل عن روما بعد خسارة الفريق نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية موسم 2022-2023.

وفي هذا الصدد، قال مورينيو: "ندمت لأني لم أرحل عن روما فورا بعد نهائي اليوروبا ليغ، كان هذا خطئي، لكن ليس بسبب الفوضى التي أحدثها أنتوني تايلور (الحكم الإنجليزي)".

وعندما سُئل عن مبارياته المثالية في مسيرته التدريبية أجاب: "فوز بورتو على لاتسيو 4-1 في نصف نهائي دوري الأبطال، يومها سجلوا ضدنا بعد 50 ثانية، ثم لم يلمسوا الكرة أبدا، وانتصار إنتر ميلان على بايرن ميونخ 2-0 في نهائي الأبطال 2010، وكذلك الفوز الكبير لتوتنهام على مانشستر يونايتد 6-1 وهي مباراة كان من الممكن أن تنتهي بـ7 أو 8 أو 9 أهداف".

وفي الوقت ذاته، كشف مورينيو عن رغبته في تدريب أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل، وقال: "أريد اللعب في كأس أوروبا أو كأس العالم وتوحيد بلد خلف منتخبها الوطني".

المصدر : مواقع إلكترونية

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