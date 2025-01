مورينيو يعترف بأكبر خطأ في مسيرته التدريبية

أقر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي بخطئه عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد الإسباني قبل 11 عاما، رغم تمسك الرئيس فلورنتينو بيريز به.

وترك مورينيو ريال مدريد عام 2013 بعد أن قضى 3 مواسم قاد فيها "الميرنغي" للتتويج بـ3 ألقاب محلية أبرزها الدوري الإسباني موسم 2011-2012 والذي حصد فيه "الملكي" 100 نقطة (رقم قياسي)، لكن "السبيشل ون" أخفق في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما قررت الرحيل عن ريال مدريد قال لي بيريز لا تغادر الآن، لقد قمت مع الفريق بالجزء الأصعب، والآن وقت النجاح".

