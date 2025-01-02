مورينيو يعترف بأكبر خطأ في مسيرته التدريبية

أقر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي بخطئه عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد الإسباني قبل 11 عاما، رغم تمسك الرئيس فلورنتينو بيريز به.

وترك مورينيو ريال مدريد عام 2013 بعد أن قضى 3 مواسم قاد فيها "الميرنغي" للتتويج بـ3 ألقاب محلية أبرزها الدوري الإسباني موسم 2011-2012 والذي حصد فيه "الملكي" 100 نقطة (رقم قياسي)، لكن "السبيشل ون" أخفق في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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وقال مورينيو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما قررت الرحيل عن ريال مدريد قال لي بيريز لا تغادر الآن، لقد قمت مع الفريق بالجزء الأصعب، والآن وقت النجاح".

🚨🙅🏼‍♂️ José Mourinho: “Saying no to Florentino Perez remains one of the big regrets”. “He told me: Don’t leave now, you've done the hard part and the good part is yet to come. Stay at Real Madrid”. “But I wanted to return to Chelsea after 3 tough years in Spain!”, told CorSport. pic.twitter.com/XQy0CvmS5o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2025

وأضاف البرتغالي: "كنت أعلم حينها أن الأمر على هذا النحو (النجاح) وكان البقاء هو القرار الصحيح، لكنني أردت العودة إلى تشلسي بعد 3 سنوات صعبة في إسبانيا. لقد كان خيارا عاطفيا".

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وتابع: "قولي لا، لفلورنتينو بيريز، يظل أحد أكبر القرارات التي ندمت عليها".

ولم يكن هذا الأمر هو الوحيد الذي ندم عليه مورينيو (61 عاما) في مسيرته التدريبية، واعترف بأنه كان عليه الرحيل عن روما بعد خسارة الفريق نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية موسم 2022-2023.

🚨 JOSÉ MOURINHO: “Decirle no a Florentino Pérez sigue siendo uno de mis grandes arrepentimientos. Me dijo: No te vayas ahora, ya has hecho lo difícil y lo bueno está por venir. Quédate en el Real Madrid”. pic.twitter.com/FJnBKTgFSD — SrNaninho (@SrNaninho) January 1, 2025

وفي هذا الصدد، قال مورينيو: "ندمت لأني لم أرحل عن روما فورا بعد نهائي اليوروبا ليغ، كان هذا خطئي، لكن ليس بسبب الفوضى التي أحدثها أنتوني تايلور (الحكم الإنجليزي)".

وعندما سُئل عن مبارياته المثالية في مسيرته التدريبية أجاب: "فوز بورتو على لاتسيو 4-1 في نصف نهائي دوري الأبطال، يومها سجلوا ضدنا بعد 50 ثانية، ثم لم يلمسوا الكرة أبدا، وانتصار إنتر ميلان على بايرن ميونخ 2-0 في نهائي الأبطال 2010، وكذلك الفوز الكبير لتوتنهام على مانشستر يونايتد 6-1 وهي مباراة كان من الممكن أن تنتهي بـ7 أو 8 أو 9 أهداف".

وفي الوقت ذاته، كشف مورينيو عن رغبته في تدريب أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل، وقال: "أريد اللعب في كأس أوروبا أو كأس العالم وتوحيد بلد خلف منتخبها الوطني".