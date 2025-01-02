روزنامة منافسات كرة القدم الآسيوية في 2025

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، روزنامة الأحداث والمنافسات الخاصة لمختلف الأندية والمنتخبات بالقارة الصفراء على مدار العام الجديد 2025.

وأشار الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن أحداث العام ستبدأ بإجراء قرعة الأدوار الإقصائية للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات 2024/ 2025 في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، لتحديد مصير 8 أندية في مشوارها بالمسابقة.

وبعدها ستتركز الأنظار على تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات للسيدات 2025 في الصين، والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 19 يناير/كانون الثاني بنظام التجمع في 4 دول، لحسم مصير 9 بطاقات مؤهلة للنهائيات.

وستقام قرعة كأس أمم آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2025 في السعودية يوم 23 يناير/كانون الثاني.

فبراير/شباط

ستختتم مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة بمباريات الجولتين السابعة والثامنة المقررة في الفترة من 3 إلى 4، و11 إلى 12، و17 إلى 19 فبراير/شباط.

وستقام أيضا منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا (2) بين يومي 11 و13 فبراير/شباط، بينما تلعب مباريات الإياب بين يومي 18 و20 من الشهر نفسه.

وسيشهد فبراير/شباط 2025 أيضا انطلاق كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما في الصين خلال الفترة من 12 فبراير/شباط إلى الأول من مارس/آذار.

إعلان

مارس/آذار

سيكون هذا الشهر عامرا بالمنافسات الآسيوية القوية حيث سيقام دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة في جولتي ذهاب وإياب خلال الفترة 3 إلى 5 و10 إلى 12 مارس/آذار، تليه قرعة الأدوار النهائية في الرياض يوم 14 من نفس الشهر.

أما ربع نهائي دوري أبطال آسيا (2) فسيقام بين يومي 4 و6 و11 و13 مارس/آذار.

كما ستقام أيضا مباريات ذهاب ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي يومي 5 و6 مارس/آذار، بينما تلعب مواجهات الإياب يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

وستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات من جولة واحدة يومي 22 و23 مارس/آذار.

ومن المقرر أيضا استئناف مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بإقامة مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 20 و25 مارس/آذار، بالتزامن مع الجولة الأولى من التصفيات النهائية لكأس آسيا – السعودية 2027 في 25 مارس/آذار.

وستحتضن الصين قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026 يوم 21 مارس/آذار، في الوقت الذي ستقام منافسات كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلند خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس/آذار.

أبريل/نيسان

ستنطلق بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما في السعودية، خلال الفترة بين يومي 3 و20 بمشاركة 16 منتخبا.

وستقام أيضا منافسات قبل نهائي دوري أبطال آسيا (2) أيام 8 – 9 و15- 16، بينما ستقام مباريات قبل نهائي دوري التحدي الآسيوي أيام 9 – 10 و16 – 17.

وتختتم هذه المنافسات بالأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام بنظام التجمع في السعودية من 25 أبريل/نيسان حتى 4 مايو/أيار.

مايو/أيار

وبعد ختام دوري أبطال آسيا للنخبة، ستتجه الأنظار إلى نهائيات البطولات الثلاث الأخرى حيث سيقام نهائي دوري التحدي الآسيوي يوم 10 مايو/أيار، وبعدها بأسبوع يقام نهائي دوري أبطال آسيا (2).

إعلان

أما قبل نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا للسيدات فسيقامان من 21 إلى 24 مايو/أيار.

وتستعد المنتخبات الآسيوية لأحداث عالمية أيضا مع إقامة كأس العالم للكرة الشاطئية في سيشيل من 1 إلى 11 مايو/أيار، بينما تجرى كأس آسيا لكرة الصالات للسيدات في الصين من 7 إلى 18 مايو/أيار.

يونيو/حزيران

ستختتم التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بإقامة مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 5 و10، في حين تقام الجولة الثانية من التصفيات النهائية لكأس آسيا – السعودية 2027 يوم 10 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن تنطلق قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 في السعودية 2026 اعتبارا من 12 يونيو/حزيران، بينما تقام تصفيات كأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا بين 23 يونيو/حزيران و5 يوليو/تموز.

كما يشهد يونيو/حزيران انطلاق النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقا، من بينهم 4 أندية آسيوية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

يوليو/تموز

ومن المنتظر أن تقام في 17 يوليو/تموز قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، الذي يوفر بطاقتين إلى النهائيات.

كما سينطلق في يوليو/تموز الموسم الجديد في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني 2025/ 2026 بمباريات الدور التمهيدي الأول يومي 29 و30 على التوالي، وستبدأ أيضا منافسات الدور التمهيدي بدوري التحدي الآسيوي اعتبارا من 29 يوليو/تموز.

أغسطس/آب

ستبدأ تصفيات كأس أمم آسيا للشابات تحت 20 عاما، حيث ستقام خلال الفترة بين يومي 2 و10 من الشهر نفسه.

كما تقام منافسات الدور التمهيدي الثاني والثالث من دوري أبطال آسيا للنخبة يومي 5 و12 أغسطس/آب، بينما تقام تلك المراحل لدوري أبطال آسيا الثاني يومي 6 و13 أغسطس/آب.

إعلان

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني والثالث لدوري التحدي الآسيوي يومي 5 و12، على أن ينطلق الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2025-2026 بنظام التجمع بين يومي 23 و31.

سبتمبر/أيلول

تقام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 بالسعودية بين يومي 1 و9 سبتمبر/أيلول، فيما تبدأ منتخبات آسيا مشوارها في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 التي ستقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025/ 2026 بين يومي 17-15 سبتمبر/أيلول و29 سبتمبر/أيلول والأول من أكتوبر/تشرين الأول.

أما الجولتان الأولى والثانية من دوري أبطال آسيا (2) فستقامان في يومي 18-16 سبتمبر/أيلول و30 سبتمبر/أيلول والثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

أكتوبر/تشرين الأول

سيكون هذا الشهر عامرا بالأحداث لكرة القدم الآسيوية، حيث سينطلق دور المجموعات للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 يوم 8 مع إقامة الجولات الأخرى يومي 11 و14.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة من التصفيات النهائية لكأس آسيا السعودية 2027 يومي 9 و14.

وستمتد تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاما بين يومي 9 و17، في حين تقام تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات في إندونيسيا بين يومي 15 و26.

كما ستقام بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما في المغرب في الفترة من 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بين يومي 22-20، في حين تقام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا (2) بين يومي 21 و23.

ويقام دور المجموعات بنظام التجمع لدوري التحدي الآسيوي خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

إعلان

نوفمبر/تشرين الثاني

ستقام الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال آسيا النخبة خلال الفترة بين يومي 3 و5، تليها الجولة الخامسة بين 24 و26.

أما دوري أبطال آسيا الثاني، فستلعب جولاته الرابعة بين يومي 4 و6، والخامسة بين يومي 25 و27.

وسيقام أيضا دور المجموعات بنظام التجمع في دوري أبطال آسيا للسيدات في الفترة بين يومي 9 و15 من الشهر نفسه.

ويشهد الشهر أيضا بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 2025 في قطر بين يومي 5 و27، حيث يتنافس 48 منتخبا على اللقب.

وستقام في نوفمبر/تشرين الثاني مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 يومي 15 و18، بينما تلعب الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا السعودية 2027 في يوم 18.

أما النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025، فستقام في الفلبين خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول، بالتزامن مع تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما التي تقام بين يومي 22 و30.

وفي الشهر الأخير من عام 2025 ستقام المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات يوم 7 ديسمبر/كانون الأول.

كما تقام الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة بين يومي 8 و10، بينما تختتم الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا (2) بين يومي 9 و11، وبعدها تحصل الأندية المشاركة في البطولتين على راحة قبل استئناف المشوار مجددا في فبراير/شباط 2026؟