رودري يرد على تشكيك رونالدو بشأن الكرة الذهبية

لم يستطع الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي فهم سبب تشكيك كريستيانو رونالدو في اختياره للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وكان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات صرح أن فينيسيوس جونيور يستحق الجائزة على حساب رودري لأن مهاجم ريال مدريد "فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل في النهائي.

وصرح رودري لصحيفة "آس" الإسبانية ردا على سؤال حول تعليقات رونالدو: "إنها مفاجأة حقا، لأنه يعرف أفضل من أي شخص آخر كيف تعمل هذه الجائزة، وقبل كل شيء، كيف يتم اختيار الفائز".

وواصل الدولي الإسباني بلهجة ساخرة: "لقد رأى الصحفيون الذين صوتوا هذا العام أنني يجب أن أفوز. وربما كان هؤلاء الصحفيون أنفسهم هم الذين صوتوا له في وقت ما للفوز، وأتصور أنه كان ليوافق على ذلك حينئذ".

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية في باريس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد حصول رودري على الجائزة على حساب فينيسيوس.

🗣️ Rodri on Cristiano Ronaldo saying it was unfair that Vini Jr didn’t win the Ballon d’Or… 🤭 pic.twitter.com/rZwz0YC0lk

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 2, 2025